Vinou situace jsou dívky často znásilněné. Psychiatr vysvětluje agresi dnešních dětí

„Nedokážou své emoce regulovat. Propadají smutku, ulevují si skrze sebeubližování, užívání návykových látek, násilné chování,“ dodává lékař. Vést a orientovat své děti odmala v online světě je podle něj v dnešní době stále důležitější.
Nedávný průzkum mezi dětmi tvrdí, že by si ze superschopností většina vybrala umění zastavit čas. Znamená to, že se dnešní děti obávají budoucnosti?
Tolik mě to zase nepřekvapuje. Doba se mění tak rychle a svět je daleko nepředvídatelnější než dřív. Děti jsou hodně vnímavé a přemýšlivé. Mají strach z války, z katastrof způsobených klimatickými změnami… My starší se už ve svých životech cítíme víceméně jistí, ale z perspektivy dětí je svět obrovský chaos, v němž některé z nich ani nechtějí žít. Může je ovlivnit i virtuální svět, který je bezčasový, fantasy seriály, kde se cestuje časem, a podobně. Mnohé děti už dnes nerozlišují, co je online a co offline. Zatímco my starší vnímáme virtuální svět jako podřízený „reálnému“, ony ho žijí. Tráví hodiny i celé týdny na sociálních sítích a internetu, kde si odžívají bezhraniční fantazie a emoce.
Snižuje se věk sociální i pohlavní zralosti. Včetně sexuálních zkušeností, protože děti jsou na internetu velmi brzy a prakticky neomezeně vystavovány pornografii, což stimuluje vývoj.