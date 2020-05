Stát by měl hradit šetrné operace křečových žil. Jsou levnější, říká lékař

Co vás vedlo k tomu, že jste se začal zabývat křečovými žilami?

Kromě toho, že dělám velkou cévní chirurgii, si přivydělávám v privátních nemocničních zařízeních, kde se zaměřuji na odstraňování křečových žil. Kdyby mi někdo ještě před pěti lety řekl, že budu operovat laserem v „privátu“ křečové žíly, asi bych si poklepal na čelo: „Na to jsem přece nestudoval!“ Ale od té doby se toho hodně změnilo. Zjistil jsem, že některé privátní kliniky nabízejí pacientům to, co státní nemocnice nedělají, a mnohdy i lepší léčbu. To zjištění, že mohu pacienty léčit lépe než v nemocnici, že jim mohu nabídnout jiný komfort, mě před několika lety, kdy jsem s tím začínal, velmi uklidnilo.