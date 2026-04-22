Pět dní ozařování místo tří týdnů? Moderní léčba rakoviny snižuje zátěž pacientek

Léčba karcinomu prsu je velmi náročný proces, který pro pacientky představuje psychickou i fyzickou zátěž. Pacientky, které čeká radioterapie, se často ptají, jak ozařování probíhá a jak dlouho trvá. Moderní postupy dnes ale umožňují léčbu nejen účinnou, ale i šetrnější.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jak usnadnit pacientkám léčbu?

Onkologická onemocnění prsu patří k nejnáročnějším obdobím, jakými může žena projít. Vedle samotné léčby řeší pacientky i její praktické dopady – dojíždění, sladění s pracovním a rodinným životem nebo psychickou zátěž spojenou s nejistotou a únavou.

Moderní onkologie proto klade důraz nejen na účinnost léčby, ale i na to, aby byla pro pacientku co nejméně zatěžující. Patří k nim například:

V čem jsou výhody protonové radioterapie?

Radioterapie má vždy stejný cíl: zničit nádorové buňky a snížit pravděpodobnost návratu onemocnění. Rozdíl mezi jednotlivými typy spočívá hlavně v přesnosti. Běžné fotonové ozařování působí nejen v cílové oblasti, ale i v okolních zdravých tkáních. „Protonová radioterapie se od klasického ozařování liší svou mimořádnou přesností, protože umožňuje zacílit vysokou dávku záření přímo do cílového objemu, a přitom chrání okolní orgány. Při ozařování oblasti prsu chrání například srdce a plíce před nežádoucí dávkou záření,“ vysvětluje MUDr. Andrea Pásztorová, vedoucí lékařka pro léčbu karcinomu prsu v Protonovém centru.

MUDr. Andrea Pásztorová z pražského Protonového centra

„Protonová léčba snižuje riziko nežádoucích účinků během léčby. Mnoho pacientek se tak může po léčbě rychle vrátit ke svému běžnému životu,“ doplňuje MUDr. Pásztorová. U vybraných pacientek může např. zcela nový 5denní léčebný režim představovat šetrnější variantu radioterapie při zachování léčebného efektu. O tom, zda je protonová léčba pro konkrétní pacientku vhodná, vždy rozhodují lékaři podle typu nádoru, rozsahu onemocnění a také podle jejího individuálního zdravotního stavu.

Jakou roli má ozařování a chemoterapie v léčbě karcinomu prsu?

Radioterapie je místní způsob léčby, při kterém se ionizující záření zaměřuje přímo na oblast nádoru nebo na tkáň. Nenahrazuje chirurgický zákrok nebo chemoterapii, ale doplňuje je:

  • Operace odstraňuje nádor.
    • Chemoterapie působí v celém organismu. Léky se dostávají do krevního oběhu a zasahují nádorové buňky i mimo původní ložisko.
    • Radioterapie po zákroku cílí na místo, kde se nádor nacházel, a pomáhá zabránit návratu onemocnění.

Ozařování prsu? U metody FAST-Forward jen týden

Ačkoli vlastní ozáření zabere jen několik minut, celý proces ozařování obvykle probíhá ambulantně po dobu zhruba tří až čtyř týdnů. Několikatýdenní dojíždění do nemocnice v jiném městě však představuje pro mnoho pacientek ještě další zátěž, a to v době, která je pro ně sama o sobě mimořádně náročná.

„Od ledna 2026 nabízí Protonové centrum pacientkám s karcinomem prsu novou možnost protonové radioterapie v režimu FAST-Forward. Tento moderní postup je klinicky ověřený a umožňuje absolvovat ozařování během pouhých pěti pracovních dní, tedy jednoho týdne, namísto tradičních tří týdnů. Přitom je stejně účinný jako 3týdenní režim,“ popisuje dále MUDr. Pázstorová z Protonového centra.

Pro koho je vhodný režim FAST-Forward?

Pro pacientky:

  • s časným invazivním karcinomem prsu,
  • duktálním karcinomem in situ (DCIS),
  • po konzervativní operaci s negativními okraji,
  • bez indikovaného ozáření regionálních lymfatických uzlin,
  • s nízkým až středním rizikem návratu onemocnění.

Zkrácený režim je vhodný hlavně pro ženy v časnějším stadiu rakoviny prsu, které už mají za sebou operaci prsu a u nichž je nižší až střední riziko návratu nemoci. Týká se tedy většiny pacientek, které splňují standardní kritéria pro radioterapii prsu. Hlavní přínos pak nespočívá jen v kratší době léčby, ale i v tom, že pacientka může náročnou etapu zvládnout s menším stresem a rychleji se vracet k běžnému životu.

„Abychom poskytli pacientkám v psychicky i fyzicky náročném období maximální komfort, je v Protonovém centru nově také možnost podávání chemoterapie,“ doplňuje MUDr. Pásztorová s tím, že na Protonové centrum se mohou obracet všechny pacientky z ČR, kterým byla diagnostikována rakovina prsu a doporučeno ozařování. Léčbu zde hradí zdravotní pojišťovny.

Pražské Protonové centrum na Bulovce

Jak si zachránit vlasy během chemoterapie?

Dalším velmi bolestivým tématem spojeným s léčbou rakoviny je zejména pro ženy ztráta vlasů, která představuje obrovský zásah do identity a sebevědomí. Ale také do soukromí, protože právě ztráta vlasů bývá pro okolí viditelným znakem toho, že člověk prochází onkologickou léčbou.

Součástí komplexní péče o onkologické pacientky je tedy i možnost využití chladících čepic jako prevence vypadávání vlasů. „Chladící čepice Paxman totiž během chemoterapie snižuje prokrvení pokožky hlavy, a tím i množství cytostatika, které se dostává k vlasovým kořínkům,“ uzavírá MUDr. Pázstorová. Ve většině případů tak pacientkám vlasy zůstávají, což jim dodává pocit jistoty a také vědomí, že mají situaci více pod kontrolou. Tento přístup má tedy nejen estetický, ale i psychologický význam a umožňuje onkologickým pacientům léčbu lépe zvládat.

Co všechno Protonové centrum léčí?

Špičkových výsledků protonová léčba dosahuje nejen v léčbě karcinomu prsu, ale i při léčbě dalších nádorových onemocnění. Jedná se o nádory prostaty, hlavy a krku, vybrané nádory u dětí, maligní lymfomy, nádory plic, centrální nervové soustavy a vybrané nádory zažívacího traktu.

Pražské Protonové centrum na Bulovce

Kontakt na Protonové centrum:

Pacienti se mohou na Protonové centrum obracet sami bez doporučení lékaře. Pro více informací je možné zavolat na číslo + 420 222 999 000 nebo vyplnit kontaktní formulář na webových stránkách www.ptc.cz.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Proton Therapy Center.

Pět dní ozařování místo tří týdnů? Moderní léčba rakoviny snižuje zátěž pacientek

