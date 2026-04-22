Jak usnadnit pacientkám léčbu?
Onkologická onemocnění prsu patří k nejnáročnějším obdobím, jakými může žena projít. Vedle samotné léčby řeší pacientky i její praktické dopady – dojíždění, sladění s pracovním a rodinným životem nebo psychickou zátěž spojenou s nejistotou a únavou.
Moderní onkologie proto klade důraz nejen na účinnost léčby, ale i na to, aby byla pro pacientku co nejméně zatěžující. Patří k nim například:
- Přesně cílená protonová radioterapie
- Zkrácený režim ozařování
- Využití chladících čepic, které pomáhají omezit vypadávání vlasů
V čem jsou výhody protonové radioterapie?
Radioterapie má vždy stejný cíl: zničit nádorové buňky a snížit pravděpodobnost návratu onemocnění. Rozdíl mezi jednotlivými typy spočívá hlavně v přesnosti. Běžné fotonové ozařování působí nejen v cílové oblasti, ale i v okolních zdravých tkáních. „Protonová radioterapie se od klasického ozařování liší svou mimořádnou přesností, protože umožňuje zacílit vysokou dávku záření přímo do cílového objemu, a přitom chrání okolní orgány. Při ozařování oblasti prsu chrání například srdce a plíce před nežádoucí dávkou záření,“ vysvětluje MUDr. Andrea Pásztorová, vedoucí lékařka pro léčbu karcinomu prsu v Protonovém centru.
„Protonová léčba snižuje riziko nežádoucích účinků během léčby. Mnoho pacientek se tak může po léčbě rychle vrátit ke svému běžnému životu,“ doplňuje MUDr. Pásztorová. U vybraných pacientek může např. zcela nový 5denní léčebný režim představovat šetrnější variantu radioterapie při zachování léčebného efektu. O tom, zda je protonová léčba pro konkrétní pacientku vhodná, vždy rozhodují lékaři podle typu nádoru, rozsahu onemocnění a také podle jejího individuálního zdravotního stavu.
Jakou roli má ozařování a chemoterapie v léčbě karcinomu prsu?
Radioterapie je místní způsob léčby, při kterém se ionizující záření zaměřuje přímo na oblast nádoru nebo na tkáň. Nenahrazuje chirurgický zákrok nebo chemoterapii, ale doplňuje je:
Ozařování prsu? U metody FAST-Forward jen týden
Ačkoli vlastní ozáření zabere jen několik minut, celý proces ozařování obvykle probíhá ambulantně po dobu zhruba tří až čtyř týdnů. Několikatýdenní dojíždění do nemocnice v jiném městě však představuje pro mnoho pacientek ještě další zátěž, a to v době, která je pro ně sama o sobě mimořádně náročná.
„Od ledna 2026 nabízí Protonové centrum pacientkám s karcinomem prsu novou možnost protonové radioterapie v režimu FAST-Forward. Tento moderní postup je klinicky ověřený a umožňuje absolvovat ozařování během pouhých pěti pracovních dní, tedy jednoho týdne, namísto tradičních tří týdnů. Přitom je stejně účinný jako 3týdenní režim,“ popisuje dále MUDr. Pázstorová z Protonového centra.
Pro koho je vhodný režim FAST-Forward?
Pro pacientky:
Zkrácený režim je vhodný hlavně pro ženy v časnějším stadiu rakoviny prsu, které už mají za sebou operaci prsu a u nichž je nižší až střední riziko návratu nemoci. Týká se tedy většiny pacientek, které splňují standardní kritéria pro radioterapii prsu. Hlavní přínos pak nespočívá jen v kratší době léčby, ale i v tom, že pacientka může náročnou etapu zvládnout s menším stresem a rychleji se vracet k běžnému životu.
„Abychom poskytli pacientkám v psychicky i fyzicky náročném období maximální komfort, je v Protonovém centru nově také možnost podávání chemoterapie,“ doplňuje MUDr. Pásztorová s tím, že na Protonové centrum se mohou obracet všechny pacientky z ČR, kterým byla diagnostikována rakovina prsu a doporučeno ozařování. Léčbu zde hradí zdravotní pojišťovny.
Jak si zachránit vlasy během chemoterapie?
Dalším velmi bolestivým tématem spojeným s léčbou rakoviny je zejména pro ženy ztráta vlasů, která představuje obrovský zásah do identity a sebevědomí. Ale také do soukromí, protože právě ztráta vlasů bývá pro okolí viditelným znakem toho, že člověk prochází onkologickou léčbou.
Součástí komplexní péče o onkologické pacientky je tedy i možnost využití chladících čepic jako prevence vypadávání vlasů. „Chladící čepice Paxman totiž během chemoterapie snižuje prokrvení pokožky hlavy, a tím i množství cytostatika, které se dostává k vlasovým kořínkům,“ uzavírá MUDr. Pázstorová. Ve většině případů tak pacientkám vlasy zůstávají, což jim dodává pocit jistoty a také vědomí, že mají situaci více pod kontrolou. Tento přístup má tedy nejen estetický, ale i psychologický význam a umožňuje onkologickým pacientům léčbu lépe zvládat.
Co všechno Protonové centrum léčí?
Špičkových výsledků protonová léčba dosahuje nejen v léčbě karcinomu prsu, ale i při léčbě dalších nádorových onemocnění. Jedná se o nádory prostaty, hlavy a krku, vybrané nádory u dětí, maligní lymfomy, nádory plic, centrální nervové soustavy a vybrané nádory zažívacího traktu.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Proton Therapy Center.