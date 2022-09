Slunce snižuje imunitu. Viry se mohou začít množit, vysvětluje Petr Arenberger

Existuje nějaká definice toho, jak má vypadat krásná zdravá kůže?

Přesná definice krásné zdravé kůže asi nikde uvedená není, ale platí pro ni, že je dobře hydratovaná, tedy má dostatek vody, je napjatá a pružná, měla by mít jednotnou barvu bez barevných skvrn a nerovnoměrností, neměla by na sobě mít šupiny ani známky zánětu a neměla by nést znaky předčasného stárnutí. Co se týká opálení kůže, pak názor na to, co je a co není takzvaně „in“, se v průběhu historie mění, zejména v Evropě. Po dlouhá léta a ještě na začátku minulého století byla v módě pleť bílá a žena až téměř éterická, což souviselo s vlivem náboženství.

Před sto lety začala být v módě pleť dohněda opálená, ať už od sluníčka, nebo v době nedávné ze solárií. Trend opálené pleti hodně souvisel s představou zdravého životního stylu, jehož součástí byl i pohyb a sport venku, pohyb na pláži, na horách a podobně. Tento trend zasáhl samozřejmě i nás, což kožní lékaři neviděli úplně rádi. A naopak třeba v Číně je dlouhodobě vidět snaha chlubit se světlou pletí, to proto, že světlá pleť je známkou toho, že dotyčný člověk je z „lepší společnosti“, nemusí pracovat v terénu, třeba jako silničář nebo zemědělec. Ale zcela jednoduše bychom mohli říci, že krásná pleť je pleť zdravá a zdravá pleť je krásná.