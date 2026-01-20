S jistou dávkou nadsázky lze říci, že každá žena projde pubertou a s ní spojenými projevy hned dvakrát. Pokud je vám okolo čtyřiceti let, trpíte na výkyvy nálad, váš menstruační cyklus si dělá, co chce, nepanikařte! Ještě rozhodně neprocházíte menopauzou – na tu si budete muset ještě počkat – ale obdobím „před“, které se odborně nazývá perimenopauza.
Tato předzvěst oficiálního přechodu přichází zpravidla už kolem čtyřicátého roku, kdy se hladiny klíčových ženských hormonů začínají zásadně měnit. „Snižuje se produkce důležitého progesteronu, a organismus se tak potýká s dlouhodobě zvýšeným estrogenem,“ vysvětluje Irena Hončlová, odbornice na celostní medicínu a spoluautorka podcastu Hackni život.
Může se objevit akné i výkyvy nálad
Hormonální výkyvy mají vliv nejen na periodu, ale i na emoční pohodu a stav pleti. Můžete se tak rázem vrátit v čase na základní školu a znovu na obličeji pozorovat akné (i když jste na něj třeba do této doby netrpěla), rychlé změny nálad nebo problémy se spánkem.
Co se však oproti době, kdy vám bylo -náct mění, je spalování. Metabolismus se zpomaluje, zvyšuje se tendence ukládání tuku v oblasti břicha a tělo zadržuje více vody – to je přesně důvod, proč máte pocit, že už vám hubnutí nejde tak rychle, jako dřív.
Budování svalové hmoty je klíčové
„Okolo 35.–40. roku věku se postupně začíná snižovat aktivní hmota. A čím méně máme svalů, tím pomalejší je spalování, tedy bazální metabolismus,“ vysvětluje obezitoložka Dita Pichlerová v knize Gurmánkou navždy, ve které stojí, že až 75 procent žen během perimenopauzy rychle přibere na hmotnosti.
Je proto nutné zapracovat na svém jídelníčku, dbát na pravidelnost, dostatek ovoce a zeleniny, zdravé tuky a bílkoviny a zařadit do své denní rutiny pohyb, který se postará i o lepší náladu. Pro tělo v kondici je důležité zejména svalové cvičení.
„Budováním svalové hmoty totiž žena podporuje celkovou kondici, a hlavně předchází prudkým hormonálním výkyvům,“ vysvětluje odbornice Irena Hončlová.
Mezi další projevy perimenopauzy patří pocení na prsou – především v noci, kdy jde o tzv. estrogenový nával. Můžete pociťovat ale i naopak zimnici. Děsí vás to? Nemusí! Jen je třeba tělu naslouchat a nenechat se hormonální horskou dráhou vyvést z míry.
Bolestivá menstruace
I když jste v souvislosti s menstruací zatím netrpěla bolestmi břicha, právě během perimenopauzy jimi můžete začít trpět. Nemusíte hned sahat po „růžové tabletce“ proti bolesti. Skvěle funguje hřejivý obklad nebo čaj s heřmánkem. Pokud by obtíže přetrvávaly, obraťte se na gynekologa.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.