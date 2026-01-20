Strašák jménem perimenopauza: co se děje s tělem ženy po čtyřicítce

Tereza Dusová
I díky slavným ženám, které otevřeně hovoří o menopauze, už toto téma přestává být tabu. Velkou neznámou však zůstává období „před“ – perimenopauza. Přitom skýtá řadu úskalí. Na co se připravit?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

S jistou dávkou nadsázky lze říci, že každá žena projde pubertou a s ní spojenými projevy hned dvakrát. Pokud je vám okolo čtyřiceti let, trpíte na výkyvy nálad, váš menstruační cyklus si dělá, co chce, nepanikařte! Ještě rozhodně neprocházíte menopauzou – na tu si budete muset ještě počkat – ale obdobím „před“, které se odborně nazývá perimenopauza.

Intimní otázky o menopauze. Co dělat s návaly horka a výkyvy nálad

Tato předzvěst oficiálního přechodu přichází zpravidla už kolem čtyřicátého roku, kdy se hladiny klíčových ženských hormonů začínají zásadně měnit. „Snižuje se produkce důležitého progesteronu, a organismus se tak potýká s dlouhodobě zvýšeným estrogenem,“ vysvětluje Irena Hončlová, odbornice na celostní medicínu a spoluautorka podcastu Hackni život.

Může se objevit akné i výkyvy nálad

Hormonální výkyvy mají vliv nejen na periodu, ale i na emoční pohodu a stav pleti. Můžete se tak rázem vrátit v čase na základní školu a znovu na obličeji pozorovat akné (i když jste na něj třeba do této doby netrpěla), rychlé změny nálad nebo problémy se spánkem.

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

Co se však oproti době, kdy vám bylo -náct mění, je spalování. Metabolismus se zpomaluje, zvyšuje se tendence ukládání tuku v oblasti břicha a tělo zadržuje více vody – to je přesně důvod, proč máte pocit, že už vám hubnutí nejde tak rychle, jako dřív.

Budování svalové hmoty je klíčové

„Okolo 35.–40. roku věku se postupně začíná snižovat aktivní hmota. A čím méně máme svalů, tím pomalejší je spalování, tedy bazální metabolismus,“ vysvětluje obezitoložka Dita Pichlerová v knize Gurmánkou navždy, ve které stojí, že až 75 procent žen během perimenopauzy rychle přibere na hmotnosti.

Je proto nutné zapracovat na svém jídelníčku, dbát na pravidelnost, dostatek ovoce a zeleniny, zdravé tuky a bílkoviny a zařadit do své denní rutiny pohyb, který se postará i o lepší náladu. Pro tělo v kondici je důležité zejména svalové cvičení.

Budíte se v noci zpocení? Může jít o vážnou nemoc i příznak menopauzy

„Budováním svalové hmoty totiž žena podporuje celkovou kondici, a hlavně předchází prudkým hormonálním výkyvům,“ vysvětluje odbornice Irena Hončlová.

Mezi další projevy perimenopauzy patří pocení na prsou – především v noci, kdy jde o tzv. estrogenový nával. Můžete pociťovat ale i naopak zimnici. Děsí vás to? Nemusí! Jen je třeba tělu naslouchat a nenechat se hormonální horskou dráhou vyvést z míry.

Bolestivá menstruace

I když jste v souvislosti s menstruací zatím netrpěla bolestmi břicha, právě během perimenopauzy jimi můžete začít trpět. Nemusíte hned sahat po „růžové tabletce“ proti bolesti. Skvěle funguje hřejivý obklad nebo čaj s heřmánkem. Pokud by obtíže přetrvávaly, obraťte se na gynekologa.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní

I slavným může sláva někdy lézt na nervy.

I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...

S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády

1985. Na místních, okrskových a okresních spartakiádách vystoupilo 2 186 900...

Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...

Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou

Pro svou krásu je jednou z nejobdivovanějších influencerek.

Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi...

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

Slavní a jejich podivné zvyklosti. O těchto bizarnostech se příliš nemluví

Že jsou slavní dokonalí? Ale kdeže!

Vypadají dokonale, mají úspěch a jsou pro mnohé něco jako bozi. Řeč je o slavných osobnostech, které jsou pro lidi inspirací. I takové VIP ale mají své „choutky“. Podívejte se do naší galerie, jaké...

Pohání je strach i nejistota. Tato znamení snadno propadnou ezo a konspiracím

Ilustrační snímek

Některá astrologická znamení mají vyšší potřebu pocitu bezpečí, nižší práh snášenlivosti stresu a nepřízně osudu, ale to neznamená, že je s nimi něco špatně. Není problém, když si občas vyložíte...

20. ledna 2026

Strašák jménem perimenopauza: co se děje s tělem ženy po čtyřicítce

Ilustrační fotografie

I díky slavným ženám, které otevřeně hovoří o menopauze, už toto téma přestává být tabu. Velkou neznámou však zůstává období „před“ – perimenopauza. Přitom skýtá řadu úskalí. Na co se připravit?

20. ledna 2026

Květinový, nebo unisex? I oblíbený parfém o vás mnohé vypoví

Dejte na odiv pomocí vůně vaše osobité já.

Osobní vůně je součástí image. Co všechno dokáže prozradit o vaší osobnosti, náladě, ale i potřebách?

20. ledna 2026

Barvou roku se stala bílá. Nebojte se zazářit, neušpiníte se

Módní diktát hovoří jasně – největším trendem tohoto roku je nejen bílá ve...

Pantone Color Institute zvolil barvou roku 2026 Cloud Dancer – přírodní odstín bílé. „Působí jako závan čerstvého vzduchu, protkaný pocitem klidu a pokoje,“ říká o této barvě ředitelka společnosti...

20. ledna 2026

Uklízíte, organizujete a scrollujete příliš? Čím vším potlačujeme emoce a co s tím

Premium
Ilustrační snímek

Slzy, vztek, nadšení, zklamání… Zvykli jsme si držet je pod kontrolou, usmívat se, zvládat, mlčet. Pocity ale nejsou hrozbou – jsou poselstvím. Jak jim dát prostor, aniž by nás pohltily? Vyslyšet je,...

20. ledna 2026

Strach z léků? Samoléčba má rizika, může skončit i mrtvicí, varuje farmaceutka

Premium
Daniela Seberová

Mnoho lidí ztrácí důvěru v doporučení lékařů a raději se léčí sami. „Máme úzkostné pacienty, kteří mají obavy ze všeho chemického, co jim lékař či lékárník doporučí. Také je mnoho těch, kteří se...

19. ledna 2026

Nejdepresivnější den v roce neboli Blue Monday. Jak jste na tom s psychikou

žena deprese smutek

Už dvacet let bývá třetí lednové pondělí, které letos připadá na 19. ledna, označováno jako nejdepresivnější den v roce. Za vším stojí psycholog z britského Cardiffu, který vytvořil vzorec...

19. ledna 2026  9:56

Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní

I slavným může sláva někdy lézt na nervy.

I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...

19. ledna 2026  8:29

Masopust a jeho tradice. Historie, význam a oslavy dnes

Roztoky u Prahy 15.2.2025 Masopust Roztoky. Roztocký Masopust se opět po roce...

Masopust není jen průvod barevných masek a talíř plný jitrnic. Je to fascinující „mezidobí“, kdy se svět obrací naruby, hierarchie se hroutí a sousedé se setkávají u společného stolu. Zatímco pro...

19. ledna 2026

Týdenní horoskop od 19. ledna: Co hvězdy nachystaly vašemu znamení?

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

19. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ne ze psů, ale z bylinek. Proti rýmě a nachlazení vyzkoušejte psí sádlo

Ilustrační fotografie

Období nachlazení bují v plné síle. Nejčastěji nás trápí ucpaný nos, škrábání v krku a těžké dýchání. Máme pro vás léty osvědčený způsob, jak se nepříjemných symptomů zbavit: vsaďte na sílu bylinek a...

19. ledna 2026

Příběh Tiny: Kvůli práci jsem se musela odstěhovat do ciziny, náš vztah tím trpí

Ilustrační snímek

S přítelem jsme si před několika lety koupili na hypotéku malý byt a začali jsme plánovat svatbu. Jenže pak jsem dostala finančně i profesně zajímavou pracovní nabídku. Podmínkou ovšem bylo odjet na...

19. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.