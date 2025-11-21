Používání botoxu u mužů v poslední době masivně roste. Britská akademie estetické medicíny hlásí sedmdesátiprocentní nárůst mužských estetických ošetření od roku 2021. Většina lékařů se shoduje, že čtvrtinu zájemců o estetické zákroky tvoří právě muži.
Kosmetická ošetření však už dávno nejsou vyhrazena pouze pro jejich obličej, přesunula se i na pánské přirození. Stále častěji muži využívají takzvaný scrotox (z anglického „scrotal botox“ – tedy „botox šourku“).
Botox aplikovaný do svalu způsobí, že se šourek „uvolní“, působí hladší nebo méně visí.