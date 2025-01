Keto dieta byla původně pro epileptiky, může vyvolat i deprese, líčí terapeut

Leden je obdobím plným novoročních předsevzetí. Posilovny praskají ve švech a spousta lidí je odhodlaná zhubnout. Jaká je vlastně úspěšnost tohoto snažení?

Nejde o konkrétní procenta, ale spíš o přístup. Nejste-li pevně rozhodnutá, že chcete změnu opravdu uskutečnit, a děláte to jen proto, abyste si odškrtla splněný úkol, výsledek tomu bude odpovídat. Je to podobné jako učení angličtiny. Pokud se k tomu stavíte tak, že si občas zopakujete pár slovíček, když zrovna máte čas, daleko se nedostanete. Jde o zásadní přenastavení mysli, které by mělo být dlouhodobé, ideálně celoživotní. Nárazové akce, kdy vydržíte čtrnáct dní a pak se vrátíte ke starým návykům, nemají dlouhodobý efekt. Důležité je vnímat nový režim jako nový normál, ne jako dočasné omezení.

Pokud byste měli za osm hodin zkonzumovat veškeré potřebné živiny, může to vést k přejídání, zejména pokud pracujete a k tomu máte další povinnosti. Pavel Suchánek o každodenním šestnáctihodinovém půstu