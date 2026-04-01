„Já jsem hubl vlastně celý život, už od dětství. Jako dítě jsem byl i v lázních. Sice jsem často shodil, ale opakoval se stejný scénář. Pravidelně jsem vždycky našel odhodlání na měsíc, měsíc a půl. Zhubl jsem, uspokojil sám sebe a řekl jsem si: Jo, teď si můžu něco dát – a vrátil jsem se na začátek. To mě zlomilo,“ popisuje Jakub Chládek začarovaný kruh, v němž se pohyboval roky.
Zlom nastal, když rok před přihlášením do pořadu opět shodil 25 kilogramů a během chvíle je zase nabral. „To bylo znamení, že už to sám nedokážu. Vždycky jsem nad tím mávl rukou, že to zvládnu, ale byla to falešná iluze.“
Papal a papal. Jakub vážil 170 kilo, v Extrémních proměnách si zachránil život
Děti jako motivace, realita jako budíček
Největší motivací se mu staly dcery. „Asi nejtěžší pro mě bylo, když jsem si uvědomil, že s dětma nemůžu nikam pořádně jít. Všude je váhové omezení 120, 130 kilo. Nevejdete se na horskou dráhu, nevejdete se na houpačku. To je znamení, že už to opravdu není dobré.“
Dnes se snaží zdravé návyky předat dál. „Nechci předávat dětem to, jaký jsem byl. Snažíme se udržovat zdravý životní styl všichni.“
Kola a chipsy jako zdroj dopaminu
Co se mu honilo hlavou, když si v noci jel třeba pro čokoládu? „Já jsem sebe vnímal velice špatně, neměl jsem se rád. Když jsem měl stres v práci nebo špatnou náladu, hledal jsem zdroj dopaminu. Od dětství jsem měl jídlo, zejména brambůrky a kolu, jako sebeuspokojení, takže i v dospělosti jsem hned běžel ke stojanu na kolu.“
Nutriční terapeut Pavel Suchánek dodává, že největším problémem u extrémně obézních je uvědomit si, že prostředí, v němž žijí, je toxické. „Je potřeba změnit okolí nejen z hlediska věcí, ale i chování. Důležitý je přístup rodiny, podpora, nevytvářet zbytečná pokušení, nekupovat některé potraviny. A najít spolupráci napříč celým okolím.“
Pro Jakuba bylo ale podle vlastních slov klíčové nastavení hlavy tak, že i když někdo přinese nějakou dobrotu, on si zkrátka nevezme. „Já musím být připravený na ty situace a ne čekat, že se mi prostředí bude pořád přizpůsobovat“.
Psychologická pomoc je zásadní
Klíčovou roli v proměně sehrál psycholog. „Extrémní proměny mají obrovskou výhodu v tom, že pracují komplexně. Je tam nutriční terapeut, trenér, ale hlavně psycholog. Pomáhá s nastavením hlavy, i s tím, jak informace podávat, aby je klient pochopil. Každý klient totiž reaguje jinak,“ říká Pavel Suchánek a doplňuje, že na Jakuba obecně fungoval spíš přísnější přístup. „On je muž, takže můj mužský přístup byl: takhle je to nastaveno, taková jsou pravidla a ta se budou dodržovat.“ Každý klient je jiný, má jiné genetické dispozice, jiné chutě, jiné pracovní podmínky.
Proto je podle nutričního terapeuta důležitý individuální přístup. „To je i důvod, proč mnoha lidem nefungují obecná pravidla zdravého stravování či diety. U Jakuba jsme například jako první museli odbourat to množství slazených nápojů, kterými se proléval. Jako další šlo snackování – jídlo mezi jídly. Takové to uždibování-čokoládové bonbony, křupky, brambůrky.“ Základní matematika je podle něj ale pořád stejná. Pokud chcete zhubnout, musí váš energetický výdej být vyšší než příjem.
A co Jakub Chládek objevil sám o sobě? „Zjistil jsem, že život je krásný a že stojí za to ho žít. Během těch let jsem ztratil sám sebe, ztratil jsem se někde mezi colou a chipsy. Neznal jsem, jaké je to žít. Byl jsem líný, neprožíval jsem život. Dneska vím, že stojí za to.“
Jak se liší hubnutí extrémně obézního člověka od běžné redukce? Co jsou první kroky v jídelníčku? A proč nestačí jen počítat kalorie? I na to odpovídali Jakub Chládek a Pavel Suchánek v Rozstřelu.