Mouka není jed, chybí nám však lehké hladovění předků, vysvětluje odborník

Jaký mýtus nebo nepravdu o mouce jste v poslední době vyvracel?

Že průmyslově vyráběná mouka je špatná, a že pokud má mít člověk kvalitní a zdravé pečivo, musí používat mouku umletou na kamenném složení v malém řemeslném mlýně.

Co jste na to odpověděl?

Že jsem rád, že vedle sebe existují jak ty velké průmyslové, tak i malé mlýny mnoha typů. Obojí má totiž své opodstatnění. Když začnu u těch průmyslových, zrovna mlynářství v České republice patří v Evropě k těm nadprůměrně vyspělým. Je to dané vybavením mlýnů, ale i znalostmi a kompetencemi českých mlynářů. V žádném případě neplatí, že mouka, která se vyrábí v těchto mlýnech, je závadná nebo méně kvalitní. Dokonce se traduje, že se zde mouka bělí. Není to pravda. To, zda mlýn vyrábí kvalitní mouky, záleží na tom, jestli dokáže nakoupit kvalitní pšenici. Což v České republice většinou není problém, protože v posledních letech se u nás pěstují opravdu kvalitní odrůdy. To, že by u nás člověk narazil v malospotřebitelském balení na mouku, která by byla nekvalitní nebo závadná, je absolutně výjimečné.