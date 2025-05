Jak moc „bolestivé“ bylo při vašem pracovním vytížení napsat knihu o bolesti?

Tím, že nejsem spisovatel z povolání, rodí se každá kniha s obtížemi. Píšu po pozdních večerech, víkendech či dovolených. Stresové je, když se objeví přesný termín odevzdání. Je to zvláštní moment, kdy knihu už musíš pustit do světa. Držíš ji v rukách, přemýšlíš nad každým odstavcem, každou větou, cítíš, jak v tobě hlodá pochybnost. Je to dobré? Nenapsal bys to trochu jinak? Nepřehlédl jsi něco zásadního? To je bolestivé. Ale pak se jako po každé bolesti uleví.

Mnozí lidé si myslí, že placebo je pouze podvod nebo falešný lék, ale tato představa je mylná. Slovo placebo má daleko širší rozměr.