Pavel Kolář: Naše mechanismy zajišťující přežití jsou deformovány blahobytem

Jako světově uznávaná kapacita měníte pohled na fyzioterapii i na celou medicínu. Kolik odvahy bylo ale potřeba k tomu, abyste začal psát beletrii?

Samozřejmě je to trošku jiné prostředí a vždy, když člověk vstoupí do nového terénu, může to být bráno trochu s rozpaky. Výhodou je, že nejsem spisovatel, tím nejsem tolik závislý na prodeji, případná kritika tak pro mne neznamená něco, co by ovlivnilo moji profesní budoucnost. Jsem však přesvědčený, že ta kniha je dobrá a něco může sdělit. Zrcadlí nejen svět jako současný stav, ale jako kontinuální prostředí, které zůstává v každém z nás. Umožňuje každému vstupovat do jakéhokoliv času, kdykoliv. A zaujímat k událostem a lidem takový postoj, jaký mu jeho zkušenost a charakter dovolí. Výsledně to musejí posoudit čtenáři.

V sociálních sítích je i řada pozitivních věcí. To, co vidíte díky nim ve schopnostech některých malých dětí, je až neuvěřitelné.