Studoval jste na pedagogické fakultě, pak na medicíně, byl jste gynekolog a skončil jste u plastické chirurgie. Co rozhodlo o vašem směřování?
Na gymnáziu jsem přemýšlel o dvou profesních cestách – být učitelem nebo lékařem. Výrazně mne ovlivnilo období, kdy můj táta ležel po úraze v ústecké nemocnici na traumatologii. Nemocniční prostředí s řádem, čistotou a profesionalitou mě uchvátilo. Ovšem pak jsem udělal přijímací zkoušky na pedagogickou fakultu – obor český jazyk, anglický jazyk. Záhy jsem však zjistil, že mě studium nebaví, a začal jsem se připravovat na přijímací zkoušky na medicínu a uspěl. Už jako medik jsem od druhého ročníku pravidelně docházel do víkendových služeb na traumatologii, pomáhal lékařům na ambulanci i na operačním sále.
Klienti občas chtěli speciální zákroky – třeba rozštěpení jazyka, aby ho měli jako ještěrka, implantaci silikonových růžků pod kůži či silikonu do penisu.