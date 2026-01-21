Proč si dnes ženy zmenšují prsa a jaké je specifikum Česka. Plastický chirurg vypráví

Plastický chirurg Pavel Horyna | foto: Pavel Bigoš

Jan Veselý
U nás chtějí klienti nenápadnější zákroky, v cizině větší efekt, říká respektovaný plastický chirurg Pavel Horyna. Díky působení na klinice, která má pobočky v Praze a Ústí nad Labem, ale i díky častým cestám po světě může srovnávat trendy ve svém oboru.

Lékaři Česka

Studoval jste na pedagogické fakultě, pak na medicíně, byl jste gynekolog a skončil jste u plastické chirurgie. Co rozhodlo o vašem směřování?
Na gymnáziu jsem přemýšlel o dvou profesních cestách – být učitelem nebo lékařem. Výrazně mne ovlivnilo období, kdy můj táta ležel po úraze v ústecké nemocnici na traumatologii. Nemocniční prostředí s řádem, čistotou a profesionalitou mě uchvátilo. Ovšem pak jsem udělal přijímací zkoušky na pedagogickou fakultu – obor český jazyk, anglický jazyk. Záhy jsem však zjistil, že mě studium nebaví, a začal jsem se připravovat na přijímací zkoušky na medicínu a uspěl. Už jako medik jsem od druhého ročníku pravidelně docházel do víkendových služeb na traumatologii, pomáhal lékařům na ambulanci i na operačním sále.

Klienti občas chtěli speciální zákroky – třeba rozštěpení jazyka, aby ho měli jako ještěrka, implantaci silikonových růžků pod kůži či silikonu do penisu.

