Než pacientovi vyměníme kyčel, musíme zkontrolovat jeho chrup, říká ortoped

Loni na podzim jste provedli zákrok, jaký se prý běžně neprovádí – u jedenašedesátiletého pacienta jste vyměnili oba kyčelní klouby současně. Proč jste se pro to rozhodli?

Pacient trpěl nesnesitelnými bolestmi obou kyčlí kvůli těžké artróze. Porucha cévního zásobení hlavice stehenní kosti vedla k jejímu odumření, což způsobilo její zborcení a výrazně urychlilo artrotické změny v obou kyčelních kloubech. Rozhodli jsme se tedy pro oboustrannou náhradu kloubů při jedné anestezii. Pokud bychom udělali nejdříve jednu kyčel a s odstupem týdnů druhou, bylo by to pro pacienta problematické. Během rekonvalescence by totiž bolesti neoperované kyčle značně komplikovaly rehabilitaci.

Ortopedie je obor „zandavací a vyndavací“. Pořád něco někam natloukáme nebo šroubujeme. Ale je k tomu vždycky potřeba ještě zapojit hlavu.