Revolucí bude umělá děloha a její doba se blíží, říká gynekolog Calda

Už přes čtyřicet let dochází do novogotické budovy u Apolináře na Gynekologicko-porodnickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze, kde je vedoucím Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky. Kam jsme se díky ultrazvuku posunuli? Kdy se experiment s umělou dělohou převede do praxe? Jak se dívá na zážitkové těhotenství a porod? A jsou obavy těhotných z nemoci covid-19 namístě?