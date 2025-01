Soutěž o první dítě roku je na úrovni televizní reality show, soudí gynekolog

Máme už nový rok, takže co jako zkušený porodník říkáte všem těm zprávám, že se to a to dítě narodilo vteřinu po půlnoci 1. ledna a jeho rodiče za to dostali nebo dostanou odměnu?

Lidé jsou od přírody soutěživí. Naposledy jsem zaznamenal, že vytvořili lidský řetěz, po kterém podávali svařák přes lávku Holka a vytvořili tak český rekord, nějak mi uniklo v čem. Ale jedna paní psala, že je to úžasná aktivita, která sbližuje. Trochu jsem jí záviděl, protože evidentně už nemusí pracovat a může se zabývat těmito povznášejícími činnostmi a sbližovat se. Kdybych se byl líp učil a nemusel už pracovat, taky bych mohl podávat skleničku se svařákem po lávce.

Práce můj vztah k ženám nijak neovlivňuje. Když si vybíráte partnera, nemyslíte jako první na sex ani si neukazujete pohlavní orgány, aspoň předpokládám.