Svědí a mnohdy hlavně bolí tak, že pacienti nemohou hýbat končetinami, sedět ani ležet. Řeč je o pásovém oparu, který rozhodně není jen nějakou banální vyrážkou. Projevuje se sice na kůži, ale předně postihuje nervový systém. A dostat ho může každý, kdo v dětství prodělal plané neštovice, tedy většina z nás. Co ho způsobuje, jak se projevuje a kterak se před ním bránit?
Spouštěčem může být stres a únava
„Už několik týdnů před výsevem oparu jsem cítila bolest na pravé straně těla, pak se k tomu přidaly zimnice a celkově mi bylo zle. Jednoho dne jsem se vzbudila s příšerným pálením v těch místech, šíleně to bolelo a svědilo,“ popisuje pacientka Alena, jak u ní nemoc propukla.
|
Mýty o pásovém oparu. Pravda, kterou by měl znát každý
Protože jde o chorobu způsobenou virem varicella zoster, lékaři pacientům obvykle nasazují antivirotika, která ovšem někteří špatně snášejí. Stejný vir stojí také za planými neštovicemi a od dětství, kdy jsme je prodělali, nenápadně přečkává v nervových buňkách. A pak, když nastane ten „správný čas“, znovu zaútočí ve formě oparu.
„Předpokládaným podnětem pro znovuprobuzení viru je oslabení imunity. To bývá časté třeba při nádorových onemocněních, ale i u řady dalších onemocnění. Oslabení imunity může zapříčinit i dlouhodobá a přílišná námaha, stres, úraz, nedostatečná výživa či dlouhodobé užívání některých doplňků bez konzultace s lékařem,“ vysvětluje lékař Marek Dvořák z Fakultní nemocnice v Motole.
Kromě bolesti, jež se šíří po nervech, se pásový opar projevuje pupínky, které se později mění v puchýřky a strupy, a tato vyrážka se může vyskytnout téměř kdekoli po těle a dokonce i v oku.
Léčba někdy trvá dlouhé týdny
S léčbou virostatiky je důležité začít co nejdřív, aby se zastavilo šíření oparu, a protože je nemoc infekční, tak také aby ji dotyčný na někoho nepřenesl. Pacientům se kromě toho předepisuje vitamin B či zinek a hlavně je mu doporučen klid.
„Pásový opar je čitelným signálem, že váš imunitní systém není v pořádku. Často značí, že byste si měli odpočinout,“ apeluje zmiňovaný lékař.
Léčba oparu obvykle trvá dva až šest týdnů, nyní už ale existuje i způsob, jak jeho vzniku předejít. Tím je očkování vakcínou, které je vhodné zejména pro osoby starší 50 let.
Jak na očkování
Proti pásovému oparu se očkuje vakcínou Shingrix. Ta je určena pro lidi nad 50 let, u nichž je větší riziko vzniku nemoci, a také pro mladší osoby, které již nemoc prodělaly – ideálně s odstupem půl roku.
Vakcína je dvoudávková, druhá se podává po dvou měsících. Bohužel ale není placena ze zdravotního pojištění a stojí zhruba pět tisíc korun. Pojišťovny na ni však přispívají, konkrétně třeba VZP až tři tisíce korun.
Ochránit před pásovým oparem by vakcína měla až na jedenáct let. Stejně jako jiná očkování může mít nežádoucí účinky, jako jsou bolest hlavy či svalů, únava nebo nevolnosti a o tom, zda si ji nechat aplikovat, byste se měli poradit se svým lékařem.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.