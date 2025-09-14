Pásový opar je onemocnění, na které se jen tak nezapomíná. Bolesti, které ho doprovázejí, vás totiž mohou i na delší čas vyřadit z běžného života.
„Pásový opar, odborně herpes zoster, je nepříjemné a bolestivé virové onemocnění, které může postihnout každého, kdo v minulosti prodělal plané neštovice. Vyšší riziko se týká lidí nad padesát let, kdy dochází k přirozenému slábnutí imunity, a dále jedinců s oslabenou imunitou z důvodu jiného základního onemocnění. Ohroženi jsou tak například onkologicky nemocní nebo pacienti s chorobami, jako je cukrovka, CHOPN, astma, chronické onemocnění ledvin a další,“ uvádí docentka Jitka Fricová, vedoucí lékařka Centra pro léčbu bolesti ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.
Navzdory závažnosti pásového oparu a jeho možných dlouhodobých dopadů na kvalitu života však stále řada lidí toto onemocnění podceňuje. Pojďme se podívat na nejčastější mýty, které o něm kolují.
1. Kdo měl neštovice, nemusí se bát
Je to přesně naopak. Plané neštovice i pásový opar způsobuje stejný virus varicella zoster. Při první infekci vyvolá tento virus plané neštovice. Poté zůstává dál v těle člověka a čeká na svou další příležitost. Pásový opar je tedy způsoben reaktivací tohoto viru.
Promořenost virem varicella zoster dosahuje v České republice ve věkových skupinách 5–10 let 70–80 %, podle údajů z let 1996–1997 dokonce 90 až 98 % u osob starších 40 let. Až u každého třetího člověka se může tento virus v průběhu života reaktivovat a vyvolat pásový opar.