Nekouříte, přesto vám cigarety mohou ničit zdraví. Jak škodí pasivní kouření?

Představte si, že k vám přijde návštěva, která si u vás v obýváku zapálí k vínku cigaretu. A možná nejen jednu. Abyste se zbavili nepříjemného zápachu, nejspíš po jejím odchodu otevřete všechna okna, případně i dveře na balkon, a důkladně vyvětráte. Myslíte, že tím je to vyřízené?



Vědci identifikovali zhruba 4 000 složek, které jsou obsažené v cigaretovém kouři, přičemž asi 40 z nich je rakovinotvorných.

Kdepak, to ani zdaleka nestačí. Ostatně, určitě jste už někdy zažili situaci, kdy jste nějaký čas pobývali v přítomnosti kouřícího člověka a potom jste se nemohli zbavit nikotinového odéru, který se linul z vašeho oblečení. A to i přesto, že jste ho do rána nechali vyvětrat na čerstvém vzduchu. Jako by se do něj ten zápach doslova zažral. Toto tvrzení není vůbec daleko od pravdy.

Stěny a koberce plné toxinů

Jak dokazují vědecké studie, drobné částice z cigaretového kouře se zachycují na kobercích, stěnách, záclonách, matracích, peřinách i na okolním nábytku a zůstávají tam, přestože si v daném místě už nikdo další nezapálil.

Odborníci varují, že toxické látky, jako je formaldehyd, benzen, olovo či arzen, můžou poškodit lidskou DNA (v této souvislosti se hovoří o tzv. genotoxicitě), což může následně vést ke vzniku nádorových onemocnění a mnoha dalších závažných chorob.

Plíce a mozek v ohrožení

Největší riziko hrozí dětem, zejména těm nenarozeným. Usazené škodliviny z cigaret ohrožují plíce, zvyšují riziko astmatu a poškozují vývoj dětského mozku. Jsou to právě malé děti, které se tak často batolí po podlaze a okolní svět poznávají tím, že si všechno chtějí osahat či ochutnat.



Zdravotní rizika však přináší i zdánlivě nevinná situace, kdy se rodiče nekuřáci sklánějí nad dětskou postýlkou nebo se mazlí s dětmi pár hodin poté, co seděli v jedné místnosti s lidmi, kteří kouřili.

Další překvapivá nebezpečí

Dnes už se naštěstí v restauracích kouřit nesmí, ale určitě ještě pamatujete doby, kdy jste přišli domů z nějakého večírku, na kterém se sešlo i několik kuřáků, a nezbylo vám nic jiného než si vlézt pod sprchu a oblečení vhodit rovnou do pračky.

Na to, že se stejný zápach (a nejen zápach) usazuje také všude kolem nás, ovšem většina lidí nemyslí. Odborníci navíc mluví o tzv. kumulativním účinku kouření „z třetí ruky“.

To znamená, že zbytky nikotinu můžou časem reagovat s dalšími látkami, které se přirozeně nacházejí v uzavřených prostorách, a vytvářet tak nebezpečné nitrosaminy.

Ty se do našeho těla dostanou velmi snadno: dýcháním, potravou nebo kontaktem s pokožkou.

Cigaretový zápach? To nejmenší zlo…

Zbavit se toxických usazenin jde jen velmi těžko. Nepomůže větrání ani klimatizace, dokonce ani důkladný úklid. Čeho se zbavit lze, je pouze zápach, to je ale nejmenší zlo.

Stopy po cigaretových zplodinách ulpívají na zdech klidně i celé měsíce poté, co se v místnosti kouřilo naposled, některé zdroje uvádějí až několik let. Můžete se snažit sebevíc, třeba v celém bytě vymalovat, ale je to málo platné. Sice vám to bude doma hezky vonět, ale toxiny si časem najdou cestu i skrze nátěr.