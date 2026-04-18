Krvácení z dásní při čistění zubů nebo při kousání jablka, zarudlé, oteklé a citlivé dásně, zápach z úst nebo citlivost zubů na chlad nebo teplo – to všechno jsou příznaky parodontózy. Zánětlivého onemocnění dásní, které může ohrozit celý organismus.
„Zejména u pacientů s oslabenou imunitou a jinými onemocněními organismu může přispět ke vzniku srdečně-cévních onemocnění, jako je infarkt anebo zánět srdečního svalu. Přímo se také podílí na vzniku cukrovky a ztěžuje kontrolu hladiny cukru v krvi,“ popisuje Jakub Hladík, lékař centra stomatologie The Clinic.
Mezi pacienty jsou už i dospívající
Podle jeho kolegy lékaře Tomáše Pražáka už se tato choroba netýká výhradně starších osob, jak si lidé často myslí.
„Nově se objevuje i u mladistvých a adolescentů, kde jsou hlavní příčinou sladkosti nebo energetické nápoje, alkohol, drogy a nevhodná strava,“ popsal. „Věk není příčinou, s věkem přichází pouze finální stádium a dlouhodobé působení bakterií na aparát zubu se násobí a přichází domino efekt,“ dodává.
Nejčastěji se však onemocnění projeví u dospělých ve věku 35 až 40 let, a to obzvlášť při nesprávném či nedostatečně pečlivém čištění. I když při vzniku parodontózy hrají významnou roli genetické dispozice, toto onemocnění není přímo dědičné.
„Rozhodující je prevence, a především pravidelná návštěva dentální hygieny dvakrát až čtyřikrát ročně,“ vysvětlil pro lékař Pražák. Na toto ošetření navíc jednou ročně přispívají i zdravotní pojišťovny, tak se toho nezdráhejte využít.
Zubní pasta vás nezachrání
Když ale přesto k problému dojde, nespoléhejte na to, že bolest sama ustoupí a navštivte lékaře. Zubní pasty slibující zázraky samy o sobě nic nevyřeší.
„Tyto prostředky mohou podpořit léčbu, ale samostatně paradontózu neléčí. Neodstraňují příčinu – bakterie pod dásní. Pokud nejsou součástí odborného plánu, jde často spíše o marketing motivující pacienty, aby měli dobrý pocit z domácího čištění zubů,“ líčí stomatolog.
Definitivní diagnózu a léčebný postup musí vždy potvrdit a doporučit zubař nebo dentální hygienistka. Tak se nezapomeňte objednat.
Jak se léčí?
Parodontóza není neřešitelný problém. „Léčba dokáže být velmi rychlá. Vše začíná přesnou diagnostikou a tím je CBCT / 3D rentgen, díky němuž lze přesně lokalizovat onemocnění. Nejdůležitějším krokem je odstranění poškozených zubů, to je jejich vytržení, abychom zastavili lokální ložisko,“ popisuje lékař Tomáš Pražák. Nejvhodnější je vytržený zub poté nahradit implantátem.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.