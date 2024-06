Parkinsonovu chorobu nemají jen staří lidé. Jak poznat varovné příznaky?

Jde o druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění, které sice postupuje pomalu, ale stále se zhoršuje a zpravidla posléze vede invaliditě.

Příčina a příznaky

Příčinou je postupné odumírání buněk produkujících dopamin. To je nervový přenašeč (neurotransmiter), který zajišťuje správný přenos signálů mezi nervovými buňkami (ale v těle má i další významné funkce). Tvoří se v mozku a každé narušení jeho produkce nebo jeho drah vede k závažným potížím.

Parkinsonova nemoc se začne projevovat v okamžiku, kdy odumře 60–80 % buněk produkujících dopamin. K nejčastějším klinickým příznakům patří zpomalení a zhoršená koordinace pohybů končetin, chůze malými krůčky, nadměrná svalová ztuhlost a u některých pacientů také klidový třes rukou i nohou.

V pozdějších fázích nemoci se dostavují nezvladatelné mimovolní pohyby a křeče a široké spektrum nejrůznějších nemotorických příznaků – od zažívacích obtíží přes poruchy spánku až k řadě i velmi vážných psychických problémů.

Vyléčit tuto nemoc současná medicína nedokáže, ale má možnosti ke zmírnění nebo i odstranění příznaků. Důležité je stanovit diagnózu včas, aby se neodkládala správná léčba.

Možnosti léčby

Proto je při podezření na tuto nemoc nutné co nejdřív vyhledat neurologa. Ten stanoví diagnózu na základě zhodnocení anamnézy a příznaků a dalších vyšetření (magnetická rezonance, tzv. Levodopa test, biochemický rozbor krve, genetická analýza aj.), musí též vyloučit jiná onemocnění. Potom podle výsledků vyšetření stanoví nejvhodnější terapii.

„V České republice je péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí na vysoké úrovni. Kromě pumpových systémů, které do podkoží nebo do tenkého střeva dodávají látku podobnou dopaminu, máme k dispozici nejmodernější neurostimulátory pro hlubokou mozkovou stimulaci, které jsou samy schopny nahrávat signál z mozku a průběžně jej vyhodnocovat,“ říká profesor Robert Jech z Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

„Nám lékařům to pomáhá stimulátor lépe nastavit, aby byly účinky optimální. V praxi to vypadá tak, že do mozku zavedeme dvě tenké elektrody, které jsou připojeny tenkým kabelem k neurostimulátoru umístěnému do podkoží na přední straně hrudníku pod klíční kostí. Následně stimulátor naprogramujeme a zapneme, což zpravidla vede ke zlepšení pohyblivosti, potlačení třesu a snížení svalové ztuhlosti,“ dodává lékař.