Z velkého třesu do úplného klidu. Neurolog popisuje unikátní léčbu Parkinsona

„Metoda hluboké mozkové stimulace je známá už 26 let. V tomto případě jsme ale poprvé implantovali elektrodu do místa, ve kterém běží oscilační aktivita. Na okruhy té oscilační aktivity jsme se napojili s naší stimulací a vnutili jim naši frekvenci, která je mnohem rychlejší. Celý systém se v podstatě zahltil, a oscilační problém třesu pacientky se tak zastavil,“ popisuje základní princip fungování zákroku profesor Jech.

Elektroda, jejíž průměr je jeden milimetr, je kablíkem vedeným pod kůží spojená s neurostimulátorem umístěným na pravé straně hrudníku. Ten je pak přes systém Bluetooth ovládán externě. „Celý systém se ovládá na dálku. Pacient má svůj ovladač, lékař také. Můžeme naprogramovat různé formy stimulace a vyzkoušet si, který z programů má nejlepší klinický efekt a spotřebuje nejméně elektrické energie.“

Neurostimulátor má totiž bateriový pohon, který je v některých případech nedobíjitelný a jeho životnost je mezi čtyřmi a šesti lety.

Mozek nebolí

Vedle nekontrolovatelného třesu se metodou hluboké mozkové stimulace řeší také například rigidní ztuhlost doprovázející Parkinsonovo onemocnění. „Míst v mozku, na která cílíme v rámci léčby, je několik. Nejčastěji je to subthalmické jádro. To je věc velikosti zrnka rýže. A my se musíme trefit do jeho zadní části. Tento zákrok děláme v obou hemisférách, tedy na obou stranách mozku,“ vysvětluje neurolog.

Operace probíhá při vědomí pacienta. „S pacientem komunikujeme a můžeme si tak hned při operaci ověřit efekt. Pokud nejsme úplně spokojeni, lze to místo trošku změnit.“ Zpětná vazba od pacienta je podle profesora Jecha důležitá i proto, že operace probíhá blízko řečových center. Lékaři tak mají kontrolu, že nebyla zasažena. Obavy z bolesti nejsou podle neurologa na místě. „Mozek je tkáň, která je sama o sobě naprosto necitlivá. Jediné, co bolí, je kůže, kterou musíme rozříznout a tam samozřejmě používáme lokální anestezii.“

Mluvíme o epidemii Parkinsonovy choroby

Podle Roberta Jecha je důležité, aby lidé věděli o různých možnostech léčby důsledků Parkinsonovy choroby už proto, že počet nemocných neustále narůstá. „V Česku je kolem 40 tisíc případů s touto nemocí. Od devadesátých let minulého století počet pacientů stoupl celosvětově o čtyřicet procent. To je dokonce víc než u Alzheimerovy choroby a nedá se to vysvětlit jenom tím, že žijeme déle. Parkinsonova choroba totiž propuká nejčastěji mezi 50 a 60 rokem věku.

Drtivá většina pacientů jsou tzv. sporadické případy, to znamená, že v rodině nikdo postižený není, nemoc není geneticky podmíněna. Víme, že velkým rizikem jsou látky používané v zemědělství, jako herbicidy, insekticidy a další chemikálie. Těch faktorů je ale celá řada. Riziko zvyšují například také opakované údery do hlavy. To se týká zejména kontaktních sportů a sportů, kdy dochází k hlavičkování míčem.“

Při Parkinsonově nemoci dochází k předčasnému umírání určitých typů buněk v mozku. „Jsou to buňky umístěné v tzv. černé substanci. Ta je zodpovědná za výrobu a distribuci dopaminu.“

V určité fázi onemocnění se pacientům podávají léky, ze kterých v těle dopamin vznikne. „Tím se ale nevyřešila příčina, to onemocnění postupuje dál.“ V mozku se totiž hromadí látky, které v důsledku způsobují třes, ztuhlost a řadu dalších příznaků. Vedlejším efektem užívání látek na bázi derivátu dopaminu navíc může být stav sníženého svalového napětí. „Ti lidé se ze stavu ztuhlosti překlopí do opačného extrému. Jsou takoví rozevlátí, mají mimovolní pohyby, vypadají, jako by neustále tančili nebo se zmítají, jako by byli opilí. Ale nejsou. Ty stavy přicházejí několikrát denně.

Právě takovým pacientům nabízíme formy pokročilé léčby“, vysvětluje profesor Jech. Mezi ně patří vedle hluboké mozkové stimulace i tzv. pumpové systémy. „Léky dodáváme hadičkou pomocí pumpy přímo přes stěnu břišní do tenkého střeva. Místo pěti tablet denně tak pacienti dostanou tisíc mikrodáveček, které se uvolňují do trávicího systému a zajistí konstantní hladinu, která je pro optimální nastavení hybnosti nezbytná.“

Jaká jsou první varování, že u člověka může v budoucnu propuknout Parkinsonova choroba, jak můžeme poznat nemocného na ulici, proč lékaři při operaci mozek poslouchají a jaká je budoucnost léčby neurodegenerativních onemocnění i v souvislosti s rozvojem umělé inteligence, také o tom mluví profesor Robert Jech v další části pořadu Rozstřel.