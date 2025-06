Oblíbený pořad Extrémní proměny sleduje třináct dobrovolníků, kteří po letech boje s těžkou obezitou drasticky hubnou. Leckoho může napadnout, co se s tělem a hlavně kůží člověka po tak velkém úbytku...

Častý a kvalitní sex je podle odborníků důležitý pro udržení zdravého partnerství. I přesto, že je to známý fakt, má mnoho lidí žijících v dlouhodobých vztazích tendence vynakládat málo úsilí na...

Redakce časopisu Cosmopolitan objevila boty, které letos ovládnou léto: Jelly Flats. Napůl baleríny, napůl sandály – ale stoprocentně trendy. Jsou pohodlné, zábavné a ideální do města i k moři. Tohle...

Mnohokrát už jste zdolali spoustu náročných věcí, jenže pak tu jsou takové, s nimiž se dokážete vyrovnat jen těžko. S tímhle nikdy nehnu, říkáte si. Na to si nikdy nezvyknu, s tím se nesmířím. Ale...

Bizarní historky z porodu, kterými se pochlubili slavní

Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které za sebou mají bizarní porody. Některé to nestihly do porodnice a dítě se jim narodilo doma. Jiné měly zvláštní požadavky u porodu. A své si u toho...