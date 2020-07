Klíště dokáže vysát i losa, popisuje parazitolog Radek Šíma

Nedávno jsme se v hospodě dohadovali, k čemu jsou vlastně klíšťata v ekosystému dobrá. Například v potravinovém řetězci nikoho nezajímají, vyzobávají je maximálně slepice, které sežerou všechno. K čemu tedy na světě klíšťata jsou?

To je zajímavá otázka. Člověk se vždy snaží u všech zvířat říct, k čemu je to dané zvíře užitečné. Jenže v přírodě to takhle nechodí. Ona to neřeší. Klíště jen využilo příležitost. Ten původní roztoč, předchůdce klíštěte, to bylo zvíře, které spíše žralo nějaké mršiny a bylo takový predátor. Ale pak během evoluce zjistilo, že existuje příležitost na někom sát krev. Že je to neobsazené pole. Takže klíště není k ničemu užitečné. Neslouží nikomu ani jako potrava. Ptáci ho můžou vyzobnout, ale nedělají to nikterak cíleně.