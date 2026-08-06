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Paraziti v oku: I jedna chyba při koupání vás může připravit o zrak

Petra Barochová

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Stačí jediná chyba při koupání nebo sprchování – a následky mohou být trvalé. Pokud nosíte kontaktní čočky, může se do oka dostat nebezpečný mikroorganismus, který způsobuje velmi bolestivou infekci rohovky a v krajním případě i ztrátu zraku. Oči však mohou poškodit také další paraziti, s nimiž se lze setkat i v Česku.

Když se řekne parazit v oku, většina lidí si představí červa pohybujícího se pod spojivkou nebo tropickou nemoc přivezenou z daleké dovolené. Takové případy se skutečně objevují, v českých podmínkách však patří spíše k raritám.

Mnohem bezprostřednější hrozbu představují nenápadné organismy, s nimiž se setkáváme v běžném životě: prvok Toxoplasma gondii, volně žijící améby rodu Acanthamoeba nebo roztoči rodu Demodex, česky trudníci, kteří obývají okolí lidských řas. Jejich přítomnost ještě automaticky neznamená nemoc. Problém nastává ve chvíli, kdy proniknou do očních tkání, přemnoží se nebo vyvolají nepřiměřenou zánětlivou reakci.

Přemnožení trudníků se může projevit svěděním a pálením víček, zarudnutím jejich okrajů, pocitem písku v očích, slzením nebo opakovanými obtížemi připomínajícími syndrom suchého oka.

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