Po seskoku s padákem zůstala ochrnutá, nyní odešla přehlídku prádla

Ačkoli pád vypadal hrůzostrašně, žena měla štěstí v neštěstí. Dopadla na břicho a přímo na ni dopadl i instruktor. „Cítila jsem obrovský náraz a říkala si, že něco takového nemohu přežít. V tu chvíli jsem myslela jen na to, abych pomohla svému instruktorovi. Ale najednou jsem zjistila, že nemohu pohnout nohama,“ zavzpomínala na otřesný zážitek Emma.

Okamžitě ji převezli do nemocnice, kde jí lékaři sdělili, jaká utrpěla zranění. Na několika místech měla zlomenou páteř, také pánev a další zlomeniny. Kvůli zlomené páteři nemohla chodit a po několika měsících strávených v nemocnici se mohla pohybovat pouze na invalidním vozíku.

„Měla jsem proleženiny a problémy s nohou. V roce 2017 mi lékaři říkali, že mi možná budou muset nohu amputovat. Dostala jsem se z toho. Absolvovala jsem nespočet rehabilitací a stále jsem věřila, že se jednou postavím na nohy a opět budu chodit bez pomoci,“ pokračovala.

To se jí nakonec také podařilo. Byla to dřina a dlouhá cesta. Díky pomoci zdravotníků se však dokonce vrátila na přehlídková mola, kde byla před lety jako doma. Před nedávnem předváděla na mole spodní prádlo a šla po svých.

„Není to dokonalá chůze, nebude to už nikdy jako předtím. Ale chodím a je pro mě nesmírně důležité, že mohu opět dělat něco, co jsem tolik milovala. A že mohu ženám představit sama na sobě oblečení, které by jinak třeba předváděly absolutně dokonalé modelky, které jim nic neříkají,“ dodala.