Bývalá modelka ochrnula od pasu dolů. Může za to vzácné onemocnění

Do roku 2017 vedla modelka Sonia Vera aktivní životní styl. Zdravě se stravovala, sportovala, nestresovala se a dalo by se říct, že si žila svůj sen. Měla jen problémy s ramenem a později bolesti na hrudníku.

Obávala se infarktu, a tak zašla k lékaři, který jí sdělil, že by měla jen odpočívat, a poslal ji domů. Druhý den se však probudila přímo do zlého snu. Nemohla se hýbat od pasu dolů. Byla převezena do nemocnice, kde jí lékaři provedli nespočet testů.

Delší dobu bohužel nemohli přijít na to, proč je modelka ochrnutá. Po dalších testech přišli s diagnózou.

Bohužel pro ženu nebyla příliš pozitivní. Její nemoc je totiž jen těžko léčitelná. Potýká se s vzácným onemocněním zvaným myelitida. Jde o zánětlivý proces v míše, který zanechává trvalé následky, jako je právě paralýza. Léčba je velmi náročná a nákladná. Nyní na ni shání peníze, a proto založila také fond, kam mohou lidé přispívat, přičemž finance půjdou na pomoc všem lidem s podobným problémem.

„Moje diagnóza byla těžká pro všechny. Pro celou rodinu, manžela. Já jsem se těžko vyrovnávala s tím, že nemohu dělat běžné věci v životě. Chybí mi i cestování a pohyb. Věřím, že jednou budu zase chodit. Věřím, že kolečkové křeslo je jen dočasné a vyberu peníze na léčbu, která zafunguje, a vrátím se zpět do normálního života,“ sdělila bývalá modelka pro server Daily Mail.

Každý den nyní několik hodin posiluje horní polovinu těla a také nohy. Nechce, aby svaly ochably, a poctivě rehabilituje.

„Bojuji a nevzdám se a pokusím se pomoct všem, kteří jsou na tom stejně jako já,“ dodala.