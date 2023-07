Při panické atace máte pocit, že umíráte. Sedm rad, jak s ní bojovat

K rozvoji takzvané panické poruchy dochází nejčastěji mezi 23. a 29. rokem života, ale může k němu dojít i kdykoli jindy, například během dětství nebo až ve stáří. Jednou z možných příčin bývá dlouhodobý stres, ale také geny, nedostatek aminokyselin, neurotransmiterů (nervových přenašečů) nebo některých minerálů (draslík, hořčík, zinek, selen).

Nejčastější příznaky při atace paralyzující strach a pocit ohrožení

vědomí blížícího se konce (panická hrůza)

strach ze ztráty kontroly a z toho, že se člověk zblázní

pocit odcizení a neskutečnosti sebe či okolí (derealizace, depersonalizace)

nadměrná bdělost a ostražitost

napětí ve svalech

zkrácený dech, zrychlené dýchání nebo pocit dechové nedostatečnosti

bušení srdce, zrychlený tep

návaly horka či chladu

závratě, třes

Někdy také může jít o důsledek syndromu chronické únavy, bakteriálních nebo virových onemocnění (chlamydiové infekce, borelióza). V neposlední řadě bývá panická porucha častým následkem různých traumat (rozvod rodičů, smrt někoho z blízkých, těžká autonehoda, psychické či fyzické týrání, sexuální zneužívání aj.). Na podobné události naše mysl většinou reaguje tak, že je potlačí a vytěsní, aby nás dále netraumatizovaly.

Strach a paralýza

A jak takový záchvat paniky probíhá? „Bylo kolem půl jedné v noci, když mě ze sna vytrhl příšerný pocit, že nemůžu dýchat. Vymrštila jsem se na posteli a zoufale lapala po vzduchu. Ale jako by tam žádný nebyl. Ani venku, ani v mých plicích. Dokonalé vakuum. Napadlo mě, umírám. Zběsilý srdeční pulz jsem cítila snad v každé buňce. Nemohla jsem hýbat prsty. Nedokázala otočit hlavou. Neměla jsem sílu volat o pomoc. Potom jsem se propadla kamsi do tmy a hned nato mě zaplavila ledová prázdnota a já nejspíš omdlela. Když jsem se ráno probudila, všechno mě bolelo. Připadala jsem si jako po boji,“ vzpomíná na své první setkání s panickou atakou čtyřicetiletá Dominika, která se s těmito stavy opakovaně potýkala téměř dvacet let.

Pomohla až cílená psychoterapie, zdravá životospráva a některé zásadní životní změny, k nimž se po dlouhé době odhodlala.

Domov jako útočiště

Panické záchvaty jsou někdy natolik vyčerpávající, že lidé, kteří jimi trpí, nemohou dál normálně fungovat. Někteří jsou nuceni odejít ze zaměstnání, přijdou o vztah nebo se ocitnou v naprosté sociální izolaci.

K tomuto problému se totiž časem přidávají další komplikace, jako je agorafobie – úzkostná porucha, kdy má člověk strach pobývat ve veřejných prostranstvích, kde není záruka, že by mu byla rychle poskytnuta potřebná pomoc. Tito lidé odmítají jezdit na výlety, chodit na nákupy nebo za zábavou, a může to dojít tak daleko, že mají strach opustit domov.

Jejich úzkosti nahrává i fakt, že často nemají nikoho, komu by se mohli svěřit. Většina lidí vůbec netuší, že něco takového existuje, a postižení jsou často zařazeni do škatulky simulant či hypochondr.

Možnosti léčby

Při léčbě panické poruchy se využívají léky a psychoterapie. Každý z těchto přístupů má svá specifika a důležitá je jejich vzájemná kombinace.

Psychoterapie – stejně jako antidepresiva nebo preparáty z jiných skupin psychofarmak – má prokazatelný vliv na strukturu centrální nervové soustavy, což prokázaly opakované studie za pomoci zobrazovacích metod (například funkční magnetická rezonance).