Centrum ženské síly. Pánevní dno je klíčem k odstranění potíží i dobrému sexu

Bývá často označováno jako centrum ženské síly a sebevědomí. O existenci pánevního dna však nemá spousta žen často ani tušení. A to až do chvíle, kdy se objeví nějaký zdravotní problém, související s ochablým svalstvem právě v této oblasti. Zpravidla jde o bolesti zad, inkontinenci nebo potíže při sexu. To všechno má své řešení.