Mladí a šíleně zamilovaní. Celebrity, které se vdávaly či ženily moc brzy Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, které se braly až příliš mladé. Někomu bylo pouhých šestnáct, jiní počkali o pár let později. Většina sňatků vydržela jen pár let. Hvězdy jako... 29. června 2025

Komunikace a vztah: někdy je lepší mlčet, příliš slov může vztah zničit Nalijme si čistého vína – my lidé jsem tvorové společenští a rádi si povídáme. Jenže někdy je onoho zbytečného „tlachání“ až příliš. Neustálé komentování každé maličkosti nebo vyčerpávající hovory... 29. června 2025

Květy jsou pro léto jako dělané. Pusťte je na šaty, košile i overaly K létu neodmyslitelně patří květinové vzory. Zařadit je do své garderóby se nemusíte ostýchat ani v případě, že už vám není dvacet. Jedná se totiž o nadčasový vzor, který sluší ženám každého věku a... 29. června 2025

Objevte svůj paměťový typ. Pomůže vám to při učení i v běžném životě Vaše paměť vůbec nemusí být špatná. Možná ji jen používáte jinak, než by jí vyhovovalo. Každý člověk si pamatuje po svém. Záleží na tom, jaký je paměťový typ. Když přijdete na to, jak to máte právě... 29. června 2025

Čtení na dovolenou. Tyto knížky si sbalte, ať jedete pod stan, či k moři Prázdniny jsou pro většinu z nás dobou, kdy si konečně najdeme čas nejen na odpočinek, ale také na to, abychom se začetli do knížek, které nás rozesmějí, dojmou, poučí nebo prostě jen potěší. Máme... 29. června 2025

Chalupářská gulášová polévka Recept







Střední 40 min Na této polévce si zaručeně pochutnáte.

Nešťastný příběh nesmírně bohaté krásky. Imperium vynášelo, pak přišel temný pád Premium Byla dědičkou pohádkového jmění, štěstí se jí však vyhýbalo. Bouřlivé vztahy, úspěch v Hollywoodu a nakonec vlastní módní značka. Gloria Vanderbiltová se narodila do bohatství, ale reálnou hodnotu... 28. června 2025

Abstinující hvězdy. Bez alkoholu se obejdou i na akcích, kde teče proudem Někomu alkohol nechutná, jiní s ním přestali, protože opakovaně skončili v protialkoholní léčebně. Tak, či tak, dnes některé slavné hvězdy abstinují a jsou na to náležitě hrdé. Podívejte se do naší... 28. června 2025 12:01

Hurá do exotiky. Lehké šaty vás odnesou do tropického ráje K létu patří vzdušné šaty, sukně všech délek a krásné potisky, které vás přenesou na tajemný ostrov někam daleko do exotiky. Užijte si je. 28. června 2025

Rande? Ne, děkuji! Podívejte se, které celebrity vzdaly snahu o seznamování Příliš mnoho zklamání, ztracený čas nebo obava z nudy. Jsou slavní a obletovaní novináři, ale v lásce jim to nějak nevyšlo a už na tom nehodlají nic změnit. Proč? Přečtěte si argumenty single... 28. června 2025

Pět zásad pro delší život. Na čas se nevymlouvejte, stačí pár minut denně Cesta k dlouhověkosti by možná nebyla tak trnitá, kdyby měl člověk více času věnovat se sám sobě. Jenže co když si chcete prodloužit život, zdravě žít a ještě zdravěji stárnout, ale prostě nestíháte?... 28. června 2025