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Proč paměť zlobí: únava, stres, nebo věk?
Příčin, proč vám hlava najednou tak dobře neslouží, může být několik a většinou je to kombinace více faktorů. Často za to může obyčejná únava z nevyspání a neustálého sledování televize, internetu nebo dlouhodobé psychické vypětí, kdy už tělo prostě odmítá dál fungovat na plný výkon.
K tomu si připočtěte fakt, že mozek s věkem přirozeně stárne, jeho reakce se zpomalují a paměť už nedokáže vytáhnout informace tak bleskově jako ve dvaceti. A když se o to pokoušíte silou, mozek se pod tlakem ještě víc zablokuje, protože stres z marného vzpomínání mu definitivně odřízne přístup k těm správným informacím.
Prvním krokem k nápravě je přestat panikařit a zkusit upřímně pojmenovat, co se ve vašem životě vlastně děje. Je totiž zásadní rozdíl v tom, jestli zapomínáte proto, že jste se tři měsíce pořádně nevyspali, nebo jestli jde o postupné zpomalování, které přichází s věkem.
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Kdy už se zapomínáním raději k lékaři
Pokud za výpadky může hlavně stres a přetížení, stačí často jen radikálně ubrat plyn a hlídat si odpočinek. Jestliže však cítíte, že mozek prostě přirozeně stárne, je potřeba se zaměřit spíš na jeho pravidelný trénink a stravu, která mu dodá chybějící energii.
Na únavu z přetažení nepomohou žádné zázračné pilulky ani křížovky, prostě si musíte naordinovat spánek a aspoň na pár hodin denně vypnout telefon. Pokud ovšem cítíte, že mozek spíš pomalu leniví věkem, musíte ho naopak začít trochu trápit novými podněty, aby se spoje v hlavě úplně nepřerušily.
Jestli se stavy zmatenosti zhoršují skokově nebo zapomínáte i základní věci z každodenního života, je nejlepší navštívit lékaře, který vyloučí vážnější onemocnění.
Co jíst, aby měl mozek z čeho čerpat
Vedle odpočinku a tréninku hraje obrovskou roli strava, ale ne ve smyslu kvantity. Mozek je sice z velké části tvořen tukem, ale potřebuje hlavně ty zdravé formy, jako jsou omega-3 mastné kyseliny, které najdete v rybách nebo vlašských ořeších.
Pokud tělo krmíte jen těžkými živočišnými tuky a smaženým jídlem, cévy se zanášejí a mozek se hůř prokrvuje. Stačí přitom do jídelníčku přidat jen pár kousků ořechů denně, kousek tučnější ryby nebo lžíci kvalitního olivového oleje do salátu. Tyto drobné změny dodají nervovým spojům potřebnou výživu, aniž byste si zbytečně zatěžovali srdce nebo zvyšovali cholesterol.
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Mozku prospívá i obyčejná chůze
Důležité je také nezapomínat na obyčejný pohyb, protože prokrvená hlava zkrátka přemýšlí úplně jinak. I krátká svižná procházka venku ideálně v lese nebo parku dokáže s mozkem udělat víc než drahé pilulky, protože se do něj dostane čerstvý kyslík a začnou se v něm vyplavovat látky, které podporují růst nových spojení.
Nejde o to lámat rekordy v posilovně, ale spíš nenechat tělo úplně ztuhnout, aby krev mohla v hlavě volně proudit a zásobovat paměťová centra vším, co potřebují k rychlému fungování.
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5 tipů pro restart mozku
Kvalitní spánek: Mozek se v noci čistí od odpadních látek. Bez odpočinku zůstává hlava unavená a ráno si hůř vybavujete jména.
Dostatek vody: I mírný nedostatek tekutin způsobuje, že mozek vysychá a spoje v něm drhnou. Pijte čistou vodu celý den, káva se nepočítá.
Chvíle ticha: Neustálý hluk z televize nebo rádia mozek zbytečně vyčerpává. Dopřejte si hodinu klidu, aby si hlava odpočinula od cizích hlasů.
Hrst vlašských ořechů: Paměť potřebuje zdravé tuky. Pár ořechů denně nebo porce ryby dodají nervovým buňkám sílu.
Svižná procházka: Prokrvený mozek přemýšlí lépe. Chůze na čerstvém vzduchu okysličí krev a pomůže vám rychleji si vzpomenout.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.
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