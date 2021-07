Lidský mozek překrucuje vzpomínky. Proč si některé nedokážeme vybavit

Co je to „vzpomínkový boom“ a proč se nám nejvíc důležitých životních událostí vybavuje z doby mezi 15. a 30. rokem věku? Výzkumy autobiografické paměti nabízejí pozoruhodná zjištění: Třeba to, že na vlastní zkušenosti ze střední školy i na první rande vzpomínáme podle obecných vzorců. | foto: Shutterstock