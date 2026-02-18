Jaké největší mýty o smrti a umírání by podle vás měly být vyvráceny?
Že smrt musí být nutně spojena s velikou bolestí. Odtud pramení i všechny obavy ze smrti. „Bude to strašně bolet, budu se dusit, budu trpět.“ Paliativní medicína přichází s nabídkou, že to tak být opravdu nemusí. Bolest, těžký dech, dušnost i další nepříjemné tělesné projevy provázející umírání umíme účinně zmírnit. Druhý mýtus je spojen se strachem z některých léků, především z opiátů, konkrétně z morfinu. Lidé se domnívají, že když pacient užívá tento lék na mírnění bolesti, jde už o umírání. Že bude jeho vlivem omámený, bude mít halucinace nebo bude v rauši.
V onkologii je zvykem přihlížet při volbě léčby i k vysokému věku, kdy jsou již tělo i zdraví velmi křehké. Přesto občas právě tito starší pacienti překvapí svou reakcí, kdy se cítí jakoby dotčeni, že bychom je snad chtěli „nechat zemřít bez léčby“.