Hořčice s vodou
Je to vynikající pomocník při pálení žáhy. Rozmíchejte 1 lžičku plnotučné hořčice v malé sklence vody a vypijte. Bolest odezní během chvilky. Nezní to sice moc chutně, ale zbaví vás to potíží.
Zbavte se pálení žáhy. Jednoduché tipy, které vám přinesou úlevu
Zázvorový čaj
Působí antibakteriálně a protizánětlivě (pálení žáhy může být způsobeno také bakteriální infekcí) a mírní bolest. Asi 2 cm zázvorového kořene pokrájejte na malé kousky (nebo nastrouhejte) a zalijte vroucí vodou. Nechte 10 minut louhovat, přeceďte a vypijte. Pro lepší chuť můžete do mírně vychladlého čaje přidat malou lžičku medu. Užívejte preventivně 2–3krát denně mezi jídly.