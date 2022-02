V kůži pacientky s rakovinou. Co vás čeká a jak se s diagnózou srovnat?

Není nic horšího, než když se člověk dozví takovouto zprávu. Rakovina je i dnes nepřítelem, kterého nedokáže člověk někdy porazit. Ale je nutno mít na paměti, že se to mnohdy naopak podaří. Stejně tak se k tomu rozhodla přistupovat i osmačtyřicetiletá Lída. Jenže narazila. „Nevěděla jsem, co mě čeká. A to bylo strašně stresující,“ vypráví.

Zkusíme se tedy na to společně s ní a docentkou Renatou Soumarovou z Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze stručně podívat.

Je nutné popsat pravdivě svůj stav

Když Lída od svého lékaře získala posouzenou histologii, nešlo dále schovávat hlavu do písku. Rakovina prsu byla potvrzená. V tu chvíli si ji převzalo onkologické oddělení. Vystrašená se klepala v čekárně, aniž by tušila, že mezitím se už sešel tým složený zhruba z desítky lékařů různého zaměření, který společně stanovil léčebný postup.

Lídu čekala operace, někdy ovšem mohou jít pacientky rovnou na chemoterapii. Záleží na konkrétním případu. Schůzku na onkologii berou mnohé nejhůř z celého procesu. Proto tam nemusí být samy. „Můžete si s sebou do ordinace vzít příbuzného anebo můžeme po sdělení diagnózy nabídnout i psychologickou podporu,“ uklidňuje expertka.

Lída poté vyplnila potřebné dokumenty. Lékařům musela dát vědět všechno o svém zdravotním stavu, prodělaných nemocech a alergiích. Tím se předejde případným komplikacím během léčby. Následně se už vydala na chirurgickou ambulanci, kde se dozvěděla vše o svém typu operace, a také jakým způsobem se bude provádět.

„Spektrum výkonů může být široké, máme k dispozici i plastického chirurga, takže můžeme řešit také okamžité náhrady, implantáty atd.,“ uvádí odbornice. Lída naštěstí neměla komplikace, operace byla rychlá a ona ji zvládla skvěle. Jenže tím to neskončilo. Měla před sebou ještě chemoterapii.

„Dobré je, že tam už tušíte, do čeho jdete. Objednáte se na určitý den a čas a máte přesně rozepsanou léčbu. Víte tedy konkrétně, kdy se na co připravit,“ popisuje to.

Délka chemoterapie se u každého liší

Délka nitrožilní aplikace léků se u každého pacienta liší podle potřebného množství dávky. Řádově však trvá od půl hodiny do čtyř nebo i pěti hodin za jeden den. Obvykle se vše opakuje jednou za tři až čtyři týdny po dobu čtyř měsíců až půl roku.

Lídě stačily dvouhodinové chemoterapie. „Měla jsem časopisy nebo jsem jen tak klimbala. Bála jsem se toho víc, než bylo nutné,“ říká.

Chemoterapie může být spojena i s biologickou léčbou. Někdy se provádí také ozařování (buď samotné, nebo v kombinaci s chemoterapií). To zabrání návratu onemocnění. Celá akce trvá zhruba deset až patnáct minut, je relativně rychlá, ale opakovaná. Může trvat měsíc až měsíc a půl.

Konec léčby přichází většinou po půl roce, někdy i po roce. Lída ji ukončila v dřívějším termínu. Je zdravá. A doufá, že zůstane.