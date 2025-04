„Nemohla jsem popadnout dech a sama jsem se nedokázala postavit na nohy. Zachvátila mě panika, protože jsem nevěděla, co se mnou bude. Měla jsem obrovské bolesti břicha a nemohla jsem vůbec spát,“ uvedla v dokumentu Surreallife hudební televizní stanice MTV, jak informoval magazín Prevention.

Když dorazila vyčerpaná na kliniku, lékař jí sdělil, že se takové věci při užívání Ozempicu dějí a měla by s tím počítat, pokud chce v užívání léku dál pokračovat. Jako zpěvačka ale potřebuje mít na pódiu hodně sil a nemůže si dovolit být jako tělo bez duše.

„Léky vám zařídí nulový pocit hladu. Nejíte a je to pro tělo šok, najednou přijdou velké křeče v břiše. Proto je dobré si jídlo hlídat a v žádném případě nehladovět. Už jsem o tom slyšel opravdu hodně a nemělo by se to podceňovat,“ sdělil kolega zpěvačka Chad Hanks, který ji dovezl na pohotovost.

Celá událost se stala v roce 2024, ale až nyní o ní zpěvačka otevřeně hovoří, protože se lék po světě rozšířil ve velkém. „Lidé pak vypadají jako rozteklé svíčky. Je to velký zásah do těla. Myslím, že bychom měli uvést, že nejde jen brát lék a nic nedělat. Je potřeba makat, budovat svalstvo a dodávat tělu vše potřebné, protože jídlo je základ zdravého těla. V posledních letech jsem hodně nabrala a chtěla kila shodit co nejrychleji. Hledám jinou cestu ke spokojenosti,“ doplnila zpěvačka. Na „zázračný“ lék tedy raději už zanevřela.