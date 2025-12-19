Vše začíná u účinné látky zvané semaglutid. Ozempic byl původně vyvinut jako pomocná ruka pro diabetiky 2. typu, kterým pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi. V těle se chová jako šikovný napodobitel: simuluje totiž přirozený hormon GLP-1, který náš organismus běžně vylučuje po jídle. Tím v těle spouští sofistikovanou hru se sytostí. Nejenže posiluje produkci inzulinu, ale také fyzicky zpomaluje vyprazdňování žaludku, takže se cítíte plní mnohem dříve a po delší dobu.
Nejsilnější zbraní je však jeho vliv přímo na mozek – lék totiž „přepne“ centra sytosti a účinně tlumí chuť na jídlo. Právě tato souhra vede k rychlému hubnutí, které svět tak fascinuje.
Na druhou stranu se někteří mohou snažit sebevíc, ale kila se vší silou drží. „Obezita i diabetes druhého typu jsou nemoci, které mají silný genetický podklad. Je to soulad zevních faktorů, to je jasné, tedy horšího životního stylu. Ale projeví se to u geneticky vnímavého pacienta. A my už dnes víme, že spousta velmi silných lidí má mutaci v genech,“ prozradil endokrinolog a obezitolog Jan Šoupal z 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pro podcast Vlna na Radiu Wave.
Hubnutí s Ozempicem má i odvrácenou tvář
Štíhlost „podvodem“ bez cvičení a dodržování zdravé životosprávy může mít svou odvrácenou tvář.
Zánět slinivky
Mezi nejčastější důvody, proč lidé léčbu Ozempicem odmítají, je strach ze zánětu slinivky, neboli pankreatitidy. Realita je taková, že regulační úřady FDA i EMA uvádějí tento zánět jako sledované riziko a v příbalových letácích před ním varují. Pokud se během užívání objeví silná a neustupující bolest břicha, je nutné lék okamžitě vysadit a v případě potvrzení diagnózy se k němu už nikdy nevracet.
Vědecké analýzy sice naznačují, že výskyt zánětů u uživatelů není statisticky vyšší než u zbytku populace, přesto lékaři nabádají k extrémní opatrnosti, zejména u lidí, kteří už se slinivkou v minulosti bojovali.
Plodnost
Mnohem překvapivějším vedlejším účinkem se však stal fenomén, pro který se vžil termín „Ozempic babies“. Sociální sítě zaplavily příběhy žen, které otěhotněly i přes dlouhodobé potíže s plodností nebo navzdory užívání antikoncepce.
I pro tento jev existuje logické vysvětlení. U žen s nadváhou může rychlý úbytek váhy a zlepšení metabolismu přirozeně obnovit ovulaci, čímž se schopnost počít dramaticky zvyšuje. Zároveň je tu ale varovný prst: lék zpomaluje trávení, což může ovlivnit vstřebávání antikoncepčních pilulek a snížit jejich ochranu.
Navzdory těmto „baby boomům“ jsou lékaři neoblomní – Ozempic do těhotenství nepatří. Kvůli dlouhé době, po kterou látka zůstává v těle, se doporučuje léčbu ukončit minimálně dva měsíce před plánovaným početím, aby byl vývoj plodu v bezpečí.
Celebrity se rozdělily na dva tábory
Vlnu diskusí o injekcích na hubnutí nejvíce přiživují celebrity, jejichž proměny jsou v záři reflektorů nepřehlédnutelné. Svět slavných se však v pohledu na tento trend rozděluje. Zatímco někteří vidí v Ozempicu osvobozující nástroj, jiní varují před nežádoucími účinky, včetně takzvané tváře mumie, tedy propadlými tvářemi a nezdravě vyhlížející povislou kůží, která je daní za příliš drastickou ztrátu tuku.
Mezi ty, kteří o užívání léků na hubnutí mluví otevřeně, patří například Oprah Winfreyová. Slavná moderátorka po letech marného boje s váhou přiznala, že moderní medikaci využívá jako pomocný nástroj k udržení zdravé kondice.
Podobně přímočarý byl i vizionář Elon Musk, který svou štíhlejší postavu veřejně připsal kombinaci půstu a přípravku Wegovy.
O zkušenost se podělila i moderátorka Chelsea Handlerová, která však s humorem sobě vlastním dodala, že ze začátku ani netušila, že jí lékařka podává právě semaglutid.
Na druhou stranu se ozývají hlasy, které euforii brzdí. Komička Amy Schumerová sice lék vyzkoušela, ale velmi rychle s ním skončila. „Byla jsem jednou z těch lidí, kterým bylo tak špatně a nemohli si hrát se svým synem. Byla jsem tak hubená a on po mně házel míč a já nemohla,“ popsala vedlejší účinky, které jí znemožňovaly běžné fungování.
Varovným příkladem se stala i Sharon Osbourneová, která po výrazném úbytku váhy přiznala, že na Ozempicu zůstala až příliš dlouho. Dnes varuje ostatní, že člověk může snadno ztratit kontrolu a skončit pod svou zdravou váhovou hranicí.
|
Česká scéna zůstává k „zázračným injekcím“ spíše skeptická. „Za prvé bych nechtěla vypadat jako mumie, za druhé nechci dostat zánět slinivky a za třetí plánuji mít jednou děti. Takže to jsou důvody, pro které Ozempic a podobné přípravky odmítám,“ říká razantně cukrářka Veronika Beskydiarová alias Besky, která za necelý rok shodila cvičením a zdravou stravou devět kilogramů.