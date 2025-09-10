Když tuk není nepřítel
Možná už jste slyšeli o „ozempicových ústech“, „ozempicovém jazyku“ nebo dokonce o „ozempicovém penisu“. „Ozempicová vulva“ je další termín popisující změny části těla, který koluje na sociálních médiích a může v mnohých vyvolat zděšení.
Jedná se o slangový termín pro pojmenování změn ve stydké oblasti, které si ženy všímají po výrazném zhubnutí. Podobné pocity znají i ženy, které rychle zhubly díky dietám nebo bariatrické operaci. Odborníci se shodují na tom, že samotný lék Ozempic není přímým viníkem, ale jen katalyzátorem, protože vede k rychlému zhubnutí v poměrně krátkém časovém úseku.
Hlavním změnou, kterou ženy popisují, je úbytek tuku v pubické oblasti, kdy „polštářek“ nad vulvou mizí a celá oblast působí plošší. Vulva může změnit tvar a působit vizuálně jinak, protože kůže není tolik vyplněná tukem.
Přestože tělesný tuk se může jevit jako náš hlavní nepřítel, tuková tkáň má ve skutečnosti svůj nezastupitelný význam. Nejen, že slouží jako energetická zásobárna, ale navíc dodává různým částem těla jejich objem a tvar.
Různé ženy zaznamenávají při rapidním hubnutí váhové úbytky v různých místech a zatímco na břiše nebo bocích může být úbytek tuku vítaný, u vulvy tomu může být přesně naopak. Při rychlém úbytku hmotnosti a tukových polštářků nemusí být totiž kůže dostatečně elastická, aby se zmenšila i co do velikosti a plochy, což může vést k ochabnutí měkkých tkání.
Navíc jde i o změny v citlivosti této oblasti, protože úbytek tuku může ovlivnit i to, jak žena vnímá tlak nebo dotek. Tyto změny jsou čistě estetické a funkčně obvykle ničemu nevadí. Je to podobné jako zhubnutí v obličeji nebo na prsou.