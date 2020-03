Viry na ovoci a zelenině zlikvidujete octem, citronem, alkoholem i varem

Před samotným transportem i během něj s nimi manipuluje mnoho lidí, a i v prodejně se jednotlivých kusů ovoce i zeleniny mohou dotknout desítky lidí, včetně pokladní. Bezpečné nejsou ani na běžícím páse u kasy.

„Výzkumy zaměřené speciálně na koronavirus nemáme, ale předpokládá se, že hygienické zásady se odvozují od jiných klasických virových onemocnění,“ říká Pavel Klouček, vedoucí Katedry kvality a bezpečnosti potravin České zemědělské univerzity.



Docent Klouček upozorňuje, že případné viry a bakterie zlikvidujete vařením, slupky lze oloupat nebo můžete snížit ph octovou vodou či roztokem kyseliny citronové, případně ovoce a zeleninu omýt 70 procentním alkoholem. Co se týče pečiva, doporučuje preventivně kupovat balené, nebo si rovnou upéct vlastní. „Preventivně doporučuji nakupovat v roušce a rukavicích,“ řekl pro iDNES.cz.



Běžnou špínu a bakterie, z nichž by vám nemuselo být dobře – včetně případných patogenů z rukou ostatních lidí – smyjete jednoduše pod tekoucí vodou. Jen voda je lepší než nic, ale nemusí smýt úplně všechno, proto Monika Dzingelová a výživový poradce Lukáš Bulín z projektu Hubnu Jídlem doporučují jednotlivé kusy ovoce a zeleniny pokud možno řádně vydrhnout, otřít.

„Jablka a hrušky snadno umyjete a dokážete je celé očistit papírovými utěrkami, ale například u borůvek nebo růžičkové kapusty to tak jednoduché není. V takovém případě je nejlepší řádně ovoce a zeleninu umýt pod tekoucí vodou, ale až před samotným podáváním,“ upozorňují.

„Vlhkost může podpořit bakteriální růst,“ říká také Marrisa Bunningová, docentka potravinářské vědy a výživy člověka na Coloradské státní univerzitě. Dodává, že drhnutí ovoce kartáčkem nebo namáčení do vody s mycím prostředkem, se sodou nebo práškem do pečiva není opravdu nutné, naopak – výše zmíněné by mohlo vaše produkty spíše kontaminovat.

Pokud byste ale s běžným řádným opláchnutím nebyli spokojeni, nabízí Benningová další varianty, které zaberou trochu více času, nicméně jsou efektivní:

1. Připravte si desetiprocentní solný roztok, do kterého ovoce nebo zeleninu na dvacet minut ponořte. Po vyjmutí z roztoku opláchněte tekoucí vodou a otřete papírovými utěrkami.

2. Připravte si dvacetiprocentní octový roztok a postupujte stejně jako s roztokem solným.

3. Oloupejte, pokud je to možné. Nicméně tímto opatřením ztrácíte vitamíny a minerály, které většina ovoce a zeleniny uschovává právě pod slupku.