Ovoce a zelenina je z velké části tvořena vodou, proto je jejich energetická hodnota nižší než u jiných potravin. Velkým plusem je její vyšší obsah biologicky aktivních látek, které mají pozitivní vliv na fungování našeho organismu.

„Kromě toho pravidelná konzumace ovoce a zeleniny zajišťuje dostatečný přísun vlákniny. A právě vlákniny máme v našich jídelníčcích nedostatek – průměrný denní příjem se pohybuje kolem 14 gramů, přičemž doporučený cíl je 30 až 35 gramů,“ vysvětluje výživová specialistka Silvia Illýová z Medicínského centra Praha.

A dodává, že vláknina podporuje trávení, navozuje pocit sytosti, pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi a je potravou pro náš střevní mikrobiom. Kromě toho snižuje riziko mnoha chorob, včetně rakoviny tlustého střeva, která má v České republice vysoký výskyt.

Proč začít s ovocem a zeleninou

Zařazení ovoce a zeleniny do stravy je základní krok při změně stravovacích návyků. A právě tady mnoho lidí chybuje a myslí si, že je zachrání, když si občas dají jedno jablko nebo třeba rajče.

Ve své praxi se s tím setkává i výživová specialistka Silvia Illýová, a proto při analýze stravování svých klientů už na začátku zjišťuje, zda je u nich ovoce a zelenina nedílnou součástí každodenního jídelníčku.

Ukázka gramáže ovoce a zeleniny: 1 středně velké jablko = 150 g

1 banán = 120 g

10 jahod = 120 g

1 kiwi = 60 g

1 pomeranč = 150 g

10 cherry rajčat = 100 g

1 paprika = 150 g

Velká miska listového salátu = 50 g

2 mrkve = 100 g

1 brokolice = 500 g

1 cibule = 70 g

1 okurka = 250 g

1 kedluben = 200 g

„Jejich dostatečný příjem je totiž jedním z klíčových faktorů pro vyvážený jídelníček. Na začátku to může sice vyžadovat více plánování, ale po několika dnech se pro vás stane přirozeným myslet na to, co všechno by mělo být na vašem talíři,“ uvádí Illýová a radí na začátek jednoduchý trik – vždy mějte doma 1 až 2 kousky ovoce a 2 až 3 kousky zeleniny.

Jak splnit denní normu

Když máte problém s tím, abyste denní příjem ovoce a zeleniny splnili, máme pro vás praktickou ukázku, jak toho můžete docílit.

„Do snídaňové kaše si přimíchejte banán, ke svačině si ke sklenici kefíru přidejte misku bobulového ovoce. K obědu na cibulce a mrkvi orestujte kuřecí prsa, a na večeři si připravte pečivo s vajíčky, paprikou a listovým salátem,“ radí výživová specialistka.

Při konzumaci ovoce a zeleniny myslete také na různorodost. Každý druh totiž obsahuje jiné spektrum vitaminů, minerálních a bioaktivních látek.

„Čím větší pestrost, barevnost dostaneme na talíř, tím pestřeji doplníme tyto tělu prospěšné látky,“ vysvětluje odbornice.

Nebojte se ani mraženého

Bát se nemusíte ani zmraženého ovoce a zeleniny. „Zelenina se sklízí na vrcholu své zralosti, kdy má nejvyšší obsah prospěšných látek, následně se ponoří do horké vody jen na čas potřebný k pozastavení aktivity enzymů a následně se prudce chladí a mrazí,“ říká Silvia Illýová z Medicínského centra Praha.

Po mražené variantě nemusíte sáhnout jen jako po nouzovce. „Balík mražené brokolice je pro mě vždy položka, která nechybí v našem mrazáku. Umím po ní sáhnout třeba když mám na přípravu jídla tak do 30 minut,“ říká výživová specialistka.

Pokud máte rádi sušené nebo konzervované ovoce, tak tady už si dávejte pozor. Obsahuje totiž více jednoduchých cukrů, i proto si je dopřávejte raději s mírou.