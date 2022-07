Vločky pro zdraví. Chrání srdce, pomáhají při spánku i nachlazení

Vypadá to, jako by tato houževnatá rostlina, které se daří i v nepříliš příznivých podmínkách, předávala svoji odolnost těm, kdo ji konzumují. Je zdrojem velkého množství vlákniny, minerálních látek (zvláště draslíku, fosforu a zinku) a vitaminů. Za zmínku stojí, že oves má ze všech obilovin nejvyšší obsah vitaminů B1 a B6.

Box: Jezte ovesné vločky vyrobené z celých zrn. Instantní vločky, rychle rozpustné, totiž obsahují těch zdraví prospěšných látek méně.

Snižuje riziko vzniku diabetu

Odborníci doporučují držet třídenní ovesnou kúru několikrát ročně. Oves působí díky obsažené vláknině betaglukan jako lék – zvyšuje citlivost organismu vůči hormonu inzulin, který snižuje hladinu cukru v krvi. Navíc vás zasytí na dlouhou dobu, předchází tak návalům nezvladatelného hladu a případné nadváze.

Účinkuje proti pálení žáhy

Lžíce ovesných vloček, pomalu rozkousaných a spolykaných po částech, v trávicím ústrojí nabobtná a vytvoří kluzkou hmotu. Ta absorbuje v jícnu nadbytečné kyseliny a pálení žáhy vás už nebude trápit.

Pomáhá při nachlazení

Buněčné makrofágy potřebují pro boj s nachlazením zinek, který je obzvlášť aktivní ve spojení s bílkovinou histidin.

Stačí, abyste denně snědli 6 lžic ovesných vloček, a získáte dostatečné množství obou látek, které vám pomůžou vyhrát nad nemocí.

Ovesné mléko zaručí sladký spánek

Je zdravé, nezatěžuje životní prostředí a dobře chutná. Obilný nápoj je alternativou pro všechny, kteří z nějakého důvodu nechtějí nebo nemůžou pít mléko živočišného původu. Jsou v něm zachovány všechny hodnotné látky, které oves lidskému zdraví poskytuje. Seženete ho v obchodech se zdravou výživou a využít ho můžete třeba k výrobě lahodného nápoje.

Koktejl z ovesného mléka a banánů vám pomůže ke kvalitnímu spánku. Banány obsahují hodně tryptofanu, který podporuje produkci spánkového hormonu melatoninu. A ovesné mléko dodá vašemu tělu draslík zklidňující podráždění.

Dejte do mixéru 200 ml bio ovesného mléka a 1 oloupaný banán. Pokud chcete, můžete přidat ještě špetku vanilkového prášku nebo mleté skořice. Vše rozmixujte do krémové konzistence a poté mírně zahřejte. Ovesné smoothie pro dobrý spánek vypijte asi hodinu před tím, než půjdete do postele.

Ochraňujte cévy a srdce

Vláknina betaglukan na sebe váže žlučové kyseliny, a to vede k vylučování „špatného“ cholesterolu. Tím chrání cévy před jeho ukládáním na stěnách (aterosklerózou), a snižuje se tak riziko vzniku srdečního selhání a infarktu.