Benefity studené vody zpopularizoval nizozemský extrémní otužilec Wim Hof, přezdívaný „ledový muž“. Vymyslel metodu, při níž pracujeme s dechem, meditací a otužováním. Ta má vést k lepší odolnosti na chlad a podpoře celkové imunity.
I když některá jeho tvrzení přestávají brát otužilci vážně, protože kolem Hofa koluje řada kontroverzí, jedno mu upřít nelze – otužování má skutečně blahodárný vliv na zdraví, a to nejen fyzické, ale i psychické.
|
Spánek, správná snídaně i otužování. Tipy, jak přežít zimu a zůstat fit
Studená voda na posílení imunity
Je prokázáno, že plavání ve studené vodě nebo sprchování v ní zlepšuje náladu a snižuje stres, protože podporuje produkci dopaminu a serotoninu, hormonů zodpovědných za pocity štěstí. Výzkumy rovněž prokázaly, že otužování podporuje produkci bílých krvinek, které jsou klíčové pro naši imunitu. U lidí trpících častými záněty došlo díky otužování podle zmíněné britské studie ke čtyřicetiprocentnímu zlepšení při léčbě infekcí horních cest dýchacích.
Pokud vám ani tato fakta nestačí k tomu, abyste o otužování začali alespoň přemýšlet, možná vás přesvědčí, že studená voda pomáhá k okysličování těla a dokonce může pomoci s akné i rozšířenými póry.
Stopka pro kardiaky a astmatiky
A co víc! Zrychluje metabolismus, tudíž tělo spaluje více kalorií a roztahuje krevní cévy. Ovšem pozor! K hubnutí bez zdravého jídelníčku nebo pravidelného pohybu jen ledová voda nestačí. Jedno však mějte na paměti. Nic nejde najednou a rozhodně nezačínejte „z nuly na sto“.
Pokud nemáte s otužováním zkušenosti, není vhodné hned obléknout plavky a po hlavě se vrhnout do ledové řeky nebo na sebe pustit studenou vodu ve sprše. Začátečníci by mohli prožít teplotní šok, podchlazení (o něm hovoříme, pokud teplota těla klesne pod 35 °C) nebo zástavu srdce!
|
Slavné osobnosti propadly otužování, chtějí být fit a zdravé
Otužování bohužel není pro každého. Pokud trpíte kardiovaskulárním onemocnění, hypertenzí nebo máte jiné problémy se srdcem, vždy se poraďte s lékařem. Opatrní byste měli být i v případě, že trpíte astmatem – přirozenou reakcí těla na chlad je totiž rychlejší dýchání, a to by vám mohlo způsobit obtíže.
Začít se musí postupně
Nejlepší způsob, jak začít s otužováním, je v pohodlí domova. Skvěle vám k tomu poslouží studená sprcha, která vás po ránu dokonale probere. Začínejte tak, že si po osprchování pustíte chladnější (ne úplně ledovou) vodu na končetiny – jen na několik vteřin.
Každý den teplotu vody snižujte a sprchujte i další části těla. Za pár dní budete tímto tempem schopni osprchovat se v ledové vodě od hlavy až k patě. A pak rychle do tepla!
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.