Trend jménem otužování: Studená voda jako lék, ale ne pro každého

Tereza Dusová
Otužování a plavání ve studené vodě je poslední roky fenoménem, který má zaručit pevné zdraví. Není však pro každého a nesmíte „přepálit“ start. Poradíme vám, jak na to.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Benefity studené vody zpopularizoval nizozemský extrémní otužilec Wim Hof, přezdívaný „ledový muž“. Vymyslel metodu, při níž pracujeme s dechem, meditací a otužováním. Ta má vést k lepší odolnosti na chlad a podpoře celkové imunity.

I když některá jeho tvrzení přestávají brát otužilci vážně, protože kolem Hofa koluje řada kontroverzí, jedno mu upřít nelze – otužování má skutečně blahodárný vliv na zdraví, a to nejen fyzické, ale i psychické.

Spánek, správná snídaně i otužování. Tipy, jak přežít zimu a zůstat fit

Studená voda na posílení imunity

Je prokázáno, že plavání ve studené vodě nebo sprchování v ní zlepšuje náladu a snižuje stres, protože podporuje produkci dopaminu a serotoninu, hormonů zodpovědných za pocity štěstí. Výzkumy rovněž prokázaly, že otužování podporuje produkci bílých krvinek, které jsou klíčové pro naši imunitu. U lidí trpících častými záněty došlo díky otužování podle zmíněné britské studie ke čtyřicetiprocentnímu zlepšení při léčbě infekcí horních cest dýchacích.

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

Pokud vám ani tato fakta nestačí k tomu, abyste o otužování začali alespoň přemýšlet, možná vás přesvědčí, že studená voda pomáhá k okysličování těla a dokonce může pomoci s akné i rozšířenými póry.

Stopka pro kardiaky a astmatiky

A co víc! Zrychluje metabolismus, tudíž tělo spaluje více kalorií a roztahuje krevní cévy. Ovšem pozor! K hubnutí bez zdravého jídelníčku nebo pravidelného pohybu jen ledová voda nestačí. Jedno však mějte na paměti. Nic nejde najednou a rozhodně nezačínejte „z nuly na sto“.

Pokud nemáte s otužováním zkušenosti, není vhodné hned obléknout plavky a po hlavě se vrhnout do ledové řeky nebo na sebe pustit studenou vodu ve sprše. Začátečníci by mohli prožít teplotní šok, podchlazení (o něm hovoříme, pokud teplota těla klesne pod 35 °C) nebo zástavu srdce!

Slavné osobnosti propadly otužování, chtějí být fit a zdravé

Otužování bohužel není pro každého. Pokud trpíte kardiovaskulárním onemocnění, hypertenzí nebo máte jiné problémy se srdcem, vždy se poraďte s lékařem. Opatrní byste měli být i v případě, že trpíte astmatem – přirozenou reakcí těla na chlad je totiž rychlejší dýchání, a to by vám mohlo způsobit obtíže.

Začít se musí postupně

Nejlepší způsob, jak začít s otužováním, je v pohodlí domova. Skvěle vám k tomu poslouží studená sprcha, která vás po ránu dokonale probere. Začínejte tak, že si po osprchování pustíte chladnější (ne úplně ledovou) vodu na končetiny – jen na několik vteřin.

Každý den teplotu vody snižujte a sprchujte i další části těla. Za pár dní budete tímto tempem schopni osprchovat se v ledové vodě od hlavy až k patě. A pak rychle do tepla!

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách

Ilustrační fotografie

Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...

Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže

Páry, které dělí velký věkový rozdíl, ale skvěle jim to klape.

Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...

Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka

Podle Ivany mívá její partner občas špatnou náladu, a to ze zvláštního důvodu:...

Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...

Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů

Dnes je zná spousta lidí po celém světě. Známí už ale tito VIP byli v době, kdy...

Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...

Jsou stejně staré, přesto jiné. Porovnejte slavné herečky

Jsou stejně staré, ale vypadají často, jako kdyby je dělilo několik let. Jen...

Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé...

Teplo je základ, který vám ale bude slušet. Na horách vrstvěte

I když je investice do bundy z pravého peří vyšší, několikanásobně se vám...

Na hory si zabalte outfity, které drží krok s počasím i stylem. Přečtěte si, jak chytře vrstvit, kombinovat funkční materiály s elegancí a vytvářet modely, jež obstojí v mrazu i v módním editorialu....

31. ledna 2026

Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování

Osobnosti, se kterými se osud nepáral. A to rovnou na place nebo jevišti.

Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...

31. ledna 2026

Trend jménem otužování: Studená voda jako lék, ale ne pro každého

Ilustrační snímek

Otužování a plavání ve studené vodě je poslední roky fenoménem, který má zaručit pevné zdraví. Není však pro každého a nesmíte „přepálit“ start. Poradíme vám, jak na to.

31. ledna 2026

Na kafe a buchtu k babičkám i dědečkům. Staré škole vdechli život senioři

Mária Slepičková patří k personálu kavárny Stará škola na pražském Andělu.

Stará škola z roku 1857 je nejstarší zachovaná školní budova na pražském Smíchově. Teď se tu scházejí hlavně senioři. V budově totiž sídlí stejnojmenná kavárna, kde obsluhují pouze lidé padesát pět...

31. ledna 2026

Pomoc, už to přeháním. Co dělat, když se zdravý životní styl promění v bič

Premium
Existuje spousta způsobů, jak pěstovat pevné svaly, a pokud se nedáte na...

Víc myslet na sebe, začít se hýbat a lépe jíst – novoroční předsevzetí, které si někdy dala nejedna z nás. Pokud se snaha o jeho naplnění vymkne kontrole, dokáže napáchat pořádné škody. Přečtěte si,...

30. ledna 2026

Nerada jdu s davem, říká šedesátiletá influencerka, která se nebojí stárnout

Finalistka soutěže Miss Universe Česko 2025 Monika Exlerová

Šedesátiletá influencerka a modelka Monika Exlerová boří zažité představy o věku v módním i online světě. Na sociálních sítích inspiruje tisíce sledujících sebevědomím, přirozeností a stylem, který...

30. ledna 2026  15:36

Vzala si o čtyřicet let staršího profesora, život s ním si žena pochvaluje

Minea Pagni

Třiadvacetiletá Minea Pagni se do svého profesora zamilovala v posledním ročníku školy. Láska ovšem byla tajemstvím. Po dokončení školy ho několik let neviděla. Osudné pro ně bylo náhodné setkání v...

30. ledna 2026  8:38

Rok 1985 měl dvě tváře. Céčka, spartakiáda a strach v ulicích

Rudolf Chmela dřív na lisování céček spotřeboval 20 kilogramů plastu denně....

Mládež sbírala céčka, v rádiu zněl hlas Michala Davida, školy a pracovní kolektivy nacvičovaly na spartakiádu a v Praze řádil neznámý sériový vrah. Rok 1985 tvoří neopakovatelnou kulisu true crime...

30. ledna 2026

Med je přírodní zázrak a skutečný pokrm bohů. Oslaďte si život

ilustrační snímek

Med není jen sladká radost, ale voňavý svět tisíců chutí, barev a příběhů. Vzniká z nektaru i medovice, z práce pilných včel a z magie přírody, která v každé kapce ukrývá elixír zdraví, tradice i...

30. ledna 2026

I na horách krásná a šik. Rozsviťte sjezdovky v dokonalých kouscích

Nepromokavé funkční kalhoty, cena 1129 Kč

Alpská móda už dávno není jen funkční. Vyberte si ze slušivých kousků, které vás ochrání před zimou a přitáhnou pozornost ostatních.

30. ledna 2026

Barvy, papírové urny a rakev z proutí. Krize pohřebnictví láká lidi ven

Pohřební obřadnice organizace Ke Kořenům Blanka Javorová

Česko prochází krizí pohřebních rituálů. Podle odborných odhadů odmítá třetina pozůstalých poslední rozloučení a zvolí si pro zemřelého kremaci bez obřadu. V Praze je to až sedmdesát procent...

30. ledna 2026

KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách

Ilustrační fotografie

Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...

vydáno 30. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.