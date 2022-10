Soužití dvou rodičů s dětmi není zdravý model. Dřív se tak nežilo, říká biohacker

Překvapilo mě, že když jste si objednával minerálku, důrazně jste prosil servírku, ať vám ji přinese hlavně bez ledu! Tipovala bych, že vám je led příjemný za všech okolností.

Na led v pití jsem citlivý, dávám si ho jen výjimečně – přece jen někdy vylepší chuť nápoje. Ale většinou to pak odskáču, do čtyřiadvaceti hodin mi teče z nosu. To na sobě pozoruju už od dětství.

Voda ve sprše má v zimě zhruba jedenáct stupňů, což je více než v přírodě. Ovšem jak teče po těle, strhává tepelnou vrstvu, kterou si tělo kolem sebe vytváří.