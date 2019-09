Z kašle se vyvinula otrava krve, kvůli které přišla žena o končetiny

Jayne je zdravotní sestra a ví moc dobře, že někdy chodí pacienti k lékaři zbytečně s běžnou virózou, kterou by mohli vyležet doma. Když začala mít teploty a kašel, myslela si, že i ona má jen virózu, která za pár dní přejde. Nešla tedy k doktorovi.

A to přitom vykašlávala velké kusy hlenů a bolelo ji na hrudníku. Druhý den už se ale nemohla zvednou sama z postele a nedokázala popadnout dech. Do nemocnice už ji vezla záchranka. Tam pak upadla do kómatu a rozběhl se kolotoč o záchranu jejího života.

Jayne totiž měla zápal plic a z něj se vyvinula otrava krve. Začaly jí selhávat orgány a odumírat končetiny. Lékaři museli přistoupit k amputaci a dávali jí minimální šanci na přežití. Boj o život po několika týdnech v kómatu vyhrála. Probudila se však bez tří končetin.

„Když jsem se dozvěděla, co všechno se stalo, dostala jsem se do velkých depresí. Přemýšlela jsem nad tím, jak bych si co nejrychleji mohla vzít život,“ vzpomínala na hrůzné chvíle v nemocnici Jayne.

Velkou oporou jí byl manžel, který každý den trávil u její postele a doufal, že přežije. Po návratu z nemocnice byla zcela odkázána na jeho pomoc. Bez něj nebyla schopná dělat žádné úkony. „Řekla jsem mu, že pochopím, když mě opustí. Bylo to pro něj velmi těžké. Ale nenapadlo ho to ani na chvíli,“ svěřila se pro Daily Mail.

Život Jayne se obrátil naruby a musela se vším začínat od začátku. Má za sebou dlouhou rehabilitaci i učení se na protézy. Nyní ale říká, že je ráda za to, že přežila, a jen doufá, že si lidé z jejího příběhu vezmou příklad.

„Nepřehlížejte nemoci a jděte k lékaři, možná si tím opravdu zachráníte život,“ doplnila.