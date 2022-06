Otoky nohou se v létě zhoršují. Zaručené tipy, které přinesou úlevu

1. Jednu nohu zvedněte kousek nad zem. Ohýbejte ji v kotníku, střídavě přitahujte a odtahujte špičku. V každém směru proveďte cvik 10x.

2. Ve stejné pozici kružte nohou v kotníku. V každém směru proveďte cvik 10x.

3. Posaďte se do překříženého sedu a dejte si nohu přes nohu. Pak propněte špičku horní nohy, protáhněte chodidla do délky a roztáhněte prsty od sebe, jakoby do vějíře. Pak povolte, přitáhněte špičku a prsty stáhněte co nejvíc k chodidlu. Opakujte 10x u obou nohou.