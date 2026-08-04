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Oteklá víčka i sucho v ústech. Ranní příznaky, které mohou varovat před nemocí

Petra Barochová
Bolest hlavy, sucho v ústech či oteklá víčka. Některé zdravotní potíže se nejvýrazněji projeví právě po probuzení. Zatímco občasné obtíže bývají neškodné, pokud se opakují pravidelně, mohou upozorňovat na poruchy spánku, hormonální onemocnění, vysoký krevní tlak, cukrovku nebo jiné zdravotní potíže. Které ranní příznaky se nevyplatí přehlížet?
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Noc by měla být časem, kdy si tělo odpočine a nabere síly na další den. Pokud se ale každé ráno probouzíte s nepříjemnými obtížemi, nemusí to být jen tím, že jste se špatně vyspali nebo měli náročný den. Odborníci upozorňují, že některé příznaky mohou být prvními signály, že v těle není něco v pořádku.

Neznamená to samozřejmě, že za každou ranní bolestí hlavy nebo suchem v ústech stojí vážná nemoc. Pokud se však obtíže opakují týdny, zhoršují se nebo je doprovází další příznaky, je vhodné poradit se s praktickým lékařem.

Neklid a únava bez příčiny? Možná vám chybí tyto důležité minerály

1. Probouzíte se s bolestí hlavy

Občasná ranní bolest hlavy není ničím výjimečným. Často ji způsobí nedostatek tekutin, alkohol vypitý předchozí večer, přetopená ložnice nebo nekvalitní spánek. Pokud se ale s bolestí hlavy budíte pravidelně, stojí za to zjistit její příčinu.

Jedním z častých důvodů bývá obstrukční spánková apnoe. Při ní během spánku opakovaně dochází ke krátkým zástavám dechu, kvůli nimž organismus nedostává dostatek kyslíku. Typické bývá také hlasité chrápání, denní ospalost nebo výrazná únava.

Bolest hlavy má mnoho důvodů. Odhalte spouštěče a začněte s ní bojovat

„Ranní bolesti hlavy patří mezi časté příznaky spánkové apnoe. Vznikají v důsledku opakovaných zástav dechu během spánku a bývají jedním z důvodů, proč lidé vyhledají lékaře,“ uvádějí odborníci z Cleveland Clinic.

Za ranní bolestí hlavy může stát také migréna, skřípání zubů během spánku nebo špatně léčený vysoký krevní tlak. Pokud se bolesti opakují několikrát týdně nebo postupně sílí, je vhodné nechat se vyšetřit.



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