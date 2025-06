Moderní doba v tomto ohledu přináší jistá úskalí. Home office, celodenní práce na počítači, nepříliš ergonomické posezení a večer pro změnu lenošení u televize... Zní vám takový scénář povědomě?

Není divu, že se u mnohých z vás časem dostaví svalové napětí, rozbolavělá záda, zatuhlá šíje anebo vrzavé klouby. Podívejte se teď společně s námi na doporučení zkušeného ortopeda, jak je lze šetřit a co jim prospívá.

Je svalové napětí důvod k obavám?

Permanentní svalové napětí může vést k chronickým bolestem, proto je nezbytná léčba. Záleží na tom, o jaké problémy se jedná, často stačí tepelná terapie, rehabilitace, použití vnějších či vnitřních přípravků proti zánětům a bolesti. Při přetrvávajících obtížích mohou pomoci také injekce pro místní umrtvení, aby se svaly uvolnily. Zaměřte se zejména na pravidelné posilování svalstva, které zpevňuje páteř. Navíc vám pomůže, když budete i při práci dbát na správné držení těla.

Dají se nahrbená záda narovnat?

Změny na páteři ve smyslu kulatých zad či nadměrného prohnutí v kříži lze do určité míry korigovat, když je příčinou oslabení svalů v této oblasti. Při strukturálních změnách páteře, tedy přímo v konstrukci obratlů, už to ale možné není.

Prospívá nošení bederního pásu pro stabilizaci páteře?

Být aktivní je vždy lepší volbou než zůstávat pasivní. Zachovat si vzpřímenou postavu se vám podaří spíše každodenním cvičením, které se zaměřuje nejen na zádové svalstvo, ale i posilování břišních svalů. Obecně mohou být takové podpůrné pásy dobrým připomenutím, co se týče lepšího držení páteře. Stále byste je však nosit neměli, protože by mohlo dojít k oslabení svalů.

Znamená to něco, když mi křupe v koleni?

Je-li namísto neškodného praskání slyšet vrzání, které se podobá mletí kávy, měli byste rozhodně zbystřit. Může to být příznakem poškození chrupavky. Často je příčinou silné tření nebo trvalý nežádoucí tlak na čéšku. K tomu, aby se opotřebení kloubu dál nezhoršovalo, je nezbytná pomoc ortopeda. V raném stádiu mohou obtíže zmírnit vložky do bot, cvičení a cílené budování svalů.

Může být chození dolů po schodech škodlivé?

Obecně ne. Při sestupování ze schodů se nicméně zvyšuje tlak na kolenní čéšku, takže se případné poškození chrupavky může postupně zhoršovat.

Je loktům na překážku tvrdá podložka?

Časté opírání o tvrdou podložku, například o desku psacího stolu či tvrdé loketní opěrky, by mohlo vést ke vzniku chronického zánětu tíhového váčku, takzvané bursy, v lékařské terminologii se s ním setkáte pod názvem bursitida.

Má smysl používání fasciálního válečku?

Masážní fasciální váleček je velmi dobrým prostředkem terapie při všech druzích onemocnění, při kterých jsou postižené šlachy. Preventivní léčba ale nutná není, váleček by se měl spíše používat až ke zmírnění obtíží.

Je vždycky zdravé chodit naboso?

V zásadě je pro vaše nohy nejlepší, když chodíte bosky. Pozor si ale dejte v případě některých předchozích onemocnění jako patní ostruhy a při deformacích chodidel, třeba příčně ploché nohy. Tehdy chůzi naboso doporučit nelze.

Může časté běhání narušit klouby?

Každá forma pohybu je primárně prospěšná, dochází tak k rozložení kloubní tekutiny, která klouby vyživuje. Pokud jsou ovšem chrupavky už poškozené, časté nárazy a otřesy kloubům nesvědčí a potíže se díky nim mohou spíše zhoršit. Pohyb by měl být vždy přizpůsobený individuálním dispozicím člověka.

Má na záda nějaký vliv nošení podprsenky?

Jistě, správně zvolená podprsenka napomáhá rozložení tělesné hmotnosti. Těžiště prsou v blízkosti trupu, kterého se dosáhne jejím nošením, ulevuje zádům, především pokud má žena velké poprsí. Vyplatí se pořídit si ji ve specializovaném obchodě s vyškolenou obsluhou, která vám poradí s výběrem, aby podprsenka pohodlně seděla.

Článek vznikl pro časopis Tina.