Jak si udržet ostrý zrak: pomůže oční gymnastika i borůvky

Namáhané oči potřebují pravidelně cvičit

Pokud působí na váš zrak nepříjemně především vnější vlivy, pro rychlou úlevu je hlavní změnit aktivitu očí a jednoduše je procvičit.

„Velmi často pacientům s očními vadami doporučujeme masáže očí a takzvanou oční jógu. Jsou to cviky, kdy se zejména lidem pracujícím každodenně na počítači doporučují krátké přestávky. Například je dobré oči každou hodinu trochu promasírovat a procvičit po dobu dvou minut. Oku prospívají krouživé pohyby, pohledy různými směry, nahoru, dolů a do různých stran,“ popsal Pavel Stodůlka, primář oční kliniky Gemini s tím, že takto se oko vlastními očními svaly promasíruje, čímž se zlepší metabolismus, látková výměna v oku a jeho okolí. To vše má na zrak pozitivní účinky.

Zrak podpoří borůvky i exotická kurkuma

Existuje celá řada potravin, které prospívají zraku, a tak je příhodné pamatovat na ně ve svém jídelníčku. Patří mezi ně například borůvky. Látky obsažené v borůvkách totiž pomáhají ulevit od pocitu unavených očí a přispívají k udržení dobrého zraku. Zároveň také pečují o rohovku při jejím namáhání a regenerují a chrání buňky oka.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích.

Borůvky přitom není nutné konzumovat pouze v syrovém stavu, ale můžete vyzkoušet i oční kapky obsahující jejich extrakt. Ty kromě lubrikace a hydratace poskytují oku také aktivní regeneraci a ochranu sítnice a rohovky. Borůvky však nejsou zdaleka jediným pomocníkem zraku.

„Málo známá je kurkuma. Ta je velmi populární například v Indii a je prokázáno, že kromě velmi pozitivního vlivu na zrak má také protinádorový efekt. Také je dobré jíst často ovoce a zeleninu, ve kterých je řada látek, jež mají ochranný vliv na sítnici oka. Vhodné je též upřednostnit například olivový olej před živočišnými tuky. Naopak zraku neprospívá časté pojídání tučného masa,“ vyjmenovává primář Pavel Stodůlka.

K očnímu lékaři choďte, i když problémy necítíte

Odborníci upozorňují, že preventivní prohlídky jsou důležité i v případě, že nemáte žádné akutní problémy. Lékař totiž dokáže často odhalit problémy dříve, než se začnou samy ozývat. A v případě péče o zrak hraje prevence obzvláště významnou úlohu.

„Hodně důležité je po čtyřicítce vyšetřit oční pozadí a změřit nitrooční tlak. Paradoxně jsou v tomto smyslu na tom lépe ti, kteří nosí brýle, protože chodí k lékaři pravidelně. Ti, kteří nikdy s očima problémy neměli, jdou třeba jen do supermarketu, koupí si brýle na čtení a považují to za vyřešené. Tam pak máme problém se zachycením zeleného zákalu nebo třeba i onkologických onemocnění,“ upozorňuje oční specialistka Zuzana Hlinomazová.