Kosti se mění už po třicítce. Jak poznat tichý úbytek a co dělat, aby vás nezradily?

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Většina z nás žije v přesvědčení, že o kosti se začneme starat, až budeme v důchodu. Realita je ale jiná. Kost je živá tkáň, která se neustále přestavuje, a zlomový bod přichází mnohem dříve, než si myslíme. Už po 35. roce života začíná přirozený úbytek kostní hmoty, který dlouho nebolí, ale může mít fatální následky.
Fotogalerie4

„Osteoporóza je závažné metabolické onemocnění. V důsledku řídnutí kostí jsou lidé náchylnější ke zlomeninám i při drobném úrazu. Po pětašedesátce se riziko vzniku zlomeniny zvyšuje až na 40 procent. Nemoc ale nebolí a mnozí lidé tak o ní nevědí,“ uvádí praktický lékař Jiří Zdražil z Brna.

Odborníci často tvrdí, že osteoporóza je „dětská nemoc s následky ve stáří“. Maximální množství kostní hmoty si totiž vybudujeme zhruba do 25 až 30 let. Od tohoto věku už tělo více kostní tkáně odbourává, než tvoří. Pokud na tuto bilanci zapomeneme, můžeme se kolem padesátky dočkat nepříjemného překvapení.

Tichý zloděj, který neposílá varovné signály

Problémem nemocí kostí je jejich nenápadnost. „Osteoporóza opravdu nebolí, velká část pacientů, kteří se k nám dostanou do poradny nebo na vyšetření osteoporózy, přichází až po nějaké zlomenině, nejčastěji zlomenině krčku nebo obratle,“ varuje MUDr. Karolína Fenclová z jablonecké nemocnice. Právě proto se osteoporóze přezdívá tichý zloděj.

Existují však jemné náznaky, které byste neměli přehlížet:

  • Zmenšení tělesné výšky: Pokud jste o více než 3 cm nižší, než jste bývali v mládí, může jít o mikrozlomeniny obratlů.
  • Chronická bolest zad: Často ji přisuzujeme sedavému zaměstnání, ale může signalizovat slábnutí páteře.
  • Snížená síla úchopu: Slabé ruce mohou být podle studií indikátorem celkově nižší hustoty minerálů v kostech.

Osteopenie vs. osteoporóza: Znát rozdíl se vyplatí

Mnoho lidí tyto dva pojmy zaměňuje, přitom je mezi nimi zásadní rozdíl v závažnosti.

  • Osteopenie je stav, kdy je hustota kostí nižší, než by měla být, ale ještě nedosáhla stadia nemoci. Je to varovné znamení – předstupeň, kdy máte ideální šanci proces zvrátit úpravou životního stylu.
  • Osteoporóza už je diagnóza, kdy jsou kosti porézní, křehké a hrozí zlomenina i při banálním zakopnutí nebo prudším pohybu.

Nejen ženský problém: Muži jsou v ohrožení také

Řídnutí kostí je větší problém u žen po menopauze, a to kvůli poklesu estrogenu. „Na komplikace spojené se zlomeninou krčku stehenní kosti umírá více žen než na rakovinu děložního čípku, dělohy a vaječníků dohromady. Proto je důležité odhalit a léčit řídnutí kostí včas,“ dodává Zdražil.

Ale ani muži nejsou v bezpečí. Podle dat VZP utrpí po padesátce osteoporotickou zlomeninu každý pátý muž (žena prý dokonce každá druhá). U mužů klesá produkce kolagenu a dochází k úbytku minerálů sice pomaleji, ale o to častěji bývá nemoc diagnostikována pozdě.

Sedavý způsob života: Kostem chybí podněty

Naše kosti potřebují ke své pevnosti mechanický stres. Pokud trávíte v kanceláři nebo u počítače více než 8 hodin denně, vaše kosti nedostávají signál, že mají zůstat silné. Sedavý životní styl v kombinaci s nedostatkem pohybu je pro kostní metabolismus doslova toxický. Kost, která není zatěžována, tělo vyhodnotí jako nadbytečnou a začne z ní uvolňovat minerály.

Pozor by si měli dát i lidé dlouhodobě užívající kortikoidy, pacienti s celiakií nebo ti, kteří v mládí prošli poruchami příjmu potravy – tyto faktory totiž proces řídnutí kostí výrazně urychlují.

Jak podpořit kosti, když strava nestačí?

Základem prevence je pohyb (stačí 30 minut chůze denně) a správná výživa. Jenže po 35. roce už tělo hospodaří s minerály hůře a schopnost vstřebávat vápník klesá. Mnoho lidí dělá chybu, že začne užívat pouze vápník v tabletách. Ten se ale bez „navigace“ v podobě dalších látek v těle spíše usazuje v cévách, než aby putoval do kostí.

Pro efektivní podporu zdraví kostí je nezbytná synergie. Potřebujete vitamín D3 (klíč ke vstřebání), vitamín K2 (dopravce vápníku do kostní tkáně) a hořčík. V období po 35. roce, kdy se mění hormonální hladiny, je vhodné hledat komplexní řešení.

Ideální je zvolit doplněk stravy pro zdravé kosti, jako je například OSTEO 35+ MAXIMAL. Ten je navržen přímo pro potřeby těla v tomto věku. Neobsahuje jen vápník v dobře vstřebatelné formě citrátu, ale i vzácný organický křemík Living Silica® a fytoestrogeny (isoflavony), které jsou zásadní zejména pro ženy v období hormonálních změn.

Prevence osteoporózy začíná dnes

Investice do kostí se vrací v podobě nezávislosti ve stáří. Pokud patříte do rizikové skupiny (sedavé zaměstnání, nízká váha, kouření nebo rodinná anamnéza), nečekejte na první úraz. Vhodně zvolené vitamíny na kosti a pravidelná dávka pohybu jsou tím nejlepším, co pro ně můžete udělat. Pamatujte, že pevné kosti nejsou samozřejmost, ale výsledek dlouhodobé péče.

Víte, že máte nárok na vyšetření?

V Česku funguje populační program časného záchytu osteoporózy. Pokud jste žena do roku po menopauze nebo muž nad 65 let, zeptejte se svého praktického lékaře nebo gynekologa na žádanku na denzitometrii (bezbolestné rentgenové vyšetření hustoty kostí). Vyšetření je hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Renovality.

Nejčtenější

Energická žlutá, uklidňující modrá. Barvy s námi hrají psychologické hry

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.