Matka osmerčat už o slávu nestojí, na ulici se zahaluje od hlavy k patě

Když se děti narodily, musela si rychle sehnat dostatek finančních prostředků, aby jí miminka nebyla odebrána. Začala tančit ve striptýzovém klubu a dokonce natáčela filmy pro dospělé. Jak sama říká, stala se z ní karikatura, kterou nechtěla být.

„Musela jsem nějak zajistit finance. Se čtrnácti dětmi to není jednoduché, když nemáte po boku partnera. Nyní se náš život točí okolo boha, jídla a fitka. Přesně v tomto pořadí,“ uvedla žena v jednom z rozhovorů v roce 2022.

Od té doby její zájem o média začal upadat. Není jí příjemné, když paparazzi stojí před domem a fotí ji nebo děti. Rozhodla se tedy zahalovat, aby nebyla poznat. Jedině tak se prý dokáže vypořádat s posttraumatickou poruchou, kterou má právě kvůli „honu“ na její osobu. Tlak médií byl pro ni až příliš.

Celý den tráví s dětmi, ale výhodu spatřuje v tom, že už jsou děti dostatečně velké, aby spoustu věcí zvládly samy. Mohou si připravit svačinu, pomáhají s chodem domácnosti a jsou jí podporou. Starší děti už si samy vydělávají a Nadya se dokonce stala babičkou. Do rodiny přivítali holčičku, ze které je babička nadšená. „Vždy jsem milovala miminka. Já děkuji bohu za takové požehnání. Rodina se rozrůstá,“ uvedla na svém Instagramu, když se stala babičkou.

Ačkoli má tolik dětí, nezapomíná ani na starost o sebe sama. Trpí chronickými bolestmi a pouze pravidelný pohyb jí pomáhá se s nimi vyrovnat. Díky cvičení se cítí lépe i po psychické stránce.

„Nikdy nejsem sama. Vždy mám u sebe některé z dětí. To je na jednu stranu požehnání a na druhou i prokletí. Každá máma s nulovým časem pro sebe mi dá za pravdu, že je to opravdu náročné na psychiku. Ale děkuji bohu za to, že se máme a jsme zdraví,“ uvedla pro portál Boredpanda.