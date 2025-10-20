Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat

U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?
Kolorovaný snímek rakovinových buněk z elektronového mikroskopu

Příznaky rakoviny se liší podle jejích druhů. U některých nádorových onemocněních se symptomy projeví až v pozdějším stadiu nemoci, u některých se dokonce nemusí ukázat vůbec. Obvykle závisí na typu rakoviny a místě a velikosti nádoru. Příznaky jsou nejzřetelnější, když se rakovinové bujení rozšiřuje. Mnoho lidí první příznaky rakoviny bohužel ignoruje, někdy proto, že je prostě nerozpozná, jindy z obavy, že by je rakovina opravdu mohla postihnout.

Je nutné si uvědomit, že výskyt některých příznaků nemusí vždy ukazovat na rakovinu, řada příznaků je společná také jiným chorobám a zdravotním potížím. Své zdraví by měli však sledovat i ti, kteří se domnívají, že se jich rakovina dosud netýká. Jedná se především o mladší jedince nebo osoby, které se snaží dodržovat všechny zásady zdravého životního stylu. Zdaleka ne všechny rizikové faktory vzniku rakoviny totiž můžete ovlivnit.

Šance porazit rakovinu stoupají. Která je nejlépe a nejhůře léčitelná?

„Odborníci se shodují na tom, že rakovina má mnoho původců, jako je dědičnost, stres, kouření, životní prostředí a další vnější vlivy. A až ze třetiny příčin považují nesprávné stravování. Lidské tělo se skládá přibližně z 60 bilionů buněk a v nich se nachází okolo 200 000 rakovinných buněk. Všichni v sobě tedy nosíme rakovinné zárodky, je to naprosto přirozený stav, organizmus automaticky degenerované buňky ničí. Nebezpečí vzniká, když zablokujete (stresem, duševní zátěží, dlouhodobým špatným životným stylem, tedy i stravováním) svůj ochranný systém,“ uvedla praktická lékařka Irena Sobotková.

Všem doporučuje zařadit do jídelníčku potraviny, které posilují imunitní systém. „Zkuste vyloučit nebo minimalizovat potraviny rizikové, jako je smažené a tučné jídlo, polotovary nebo sladkosti. Strava působící preventivně proti rakovině obsahuje vysoké množství vlákniny, každodenní porce ovoce a zeleniny a poměrně nízké množství živočišných tuků.“

Prevence je účinnou zbraní proti rakovině. Na co a kdy máte nárok

Jak už jsme zmínili výše, mnohé z následujících příznaků zdaleka nemusí ukazovat na nádorové onemocnění. Přesto byste je neměli přehlížet, zvláště pokud trvají delší dobu. Nezapomínejte také na pravidelné preventivní prohlídky a všechny dostupné screeningové programy.



