Příznaky rakoviny se liší podle jejích druhů. U některých nádorových onemocněních se symptomy projeví až v pozdějším stadiu nemoci, u některých se dokonce nemusí ukázat vůbec. Obvykle závisí na typu rakoviny a místě a velikosti nádoru. Příznaky jsou nejzřetelnější, když se rakovinové bujení rozšiřuje. Mnoho lidí první příznaky rakoviny bohužel ignoruje, někdy proto, že je prostě nerozpozná, jindy z obavy, že by je rakovina opravdu mohla postihnout.
Je nutné si uvědomit, že výskyt některých příznaků nemusí vždy ukazovat na rakovinu, řada příznaků je společná také jiným chorobám a zdravotním potížím. Své zdraví by měli však sledovat i ti, kteří se domnívají, že se jich rakovina dosud netýká. Jedná se především o mladší jedince nebo osoby, které se snaží dodržovat všechny zásady zdravého životního stylu. Zdaleka ne všechny rizikové faktory vzniku rakoviny totiž můžete ovlivnit.
„Odborníci se shodují na tom, že rakovina má mnoho původců, jako je dědičnost, stres, kouření, životní prostředí a další vnější vlivy. A až ze třetiny příčin považují nesprávné stravování. Lidské tělo se skládá přibližně z 60 bilionů buněk a v nich se nachází okolo 200 000 rakovinných buněk. Všichni v sobě tedy nosíme rakovinné zárodky, je to naprosto přirozený stav, organizmus automaticky degenerované buňky ničí. Nebezpečí vzniká, když zablokujete (stresem, duševní zátěží, dlouhodobým špatným životným stylem, tedy i stravováním) svůj ochranný systém,“ uvedla praktická lékařka Irena Sobotková.
Všem doporučuje zařadit do jídelníčku potraviny, které posilují imunitní systém. „Zkuste vyloučit nebo minimalizovat potraviny rizikové, jako je smažené a tučné jídlo, polotovary nebo sladkosti. Strava působící preventivně proti rakovině obsahuje vysoké množství vlákniny, každodenní porce ovoce a zeleniny a poměrně nízké množství živočišných tuků.“
Jak už jsme zmínili výše, mnohé z následujících příznaků zdaleka nemusí ukazovat na nádorové onemocnění. Přesto byste je neměli přehlížet, zvláště pokud trvají delší dobu. Nezapomínejte také na pravidelné preventivní prohlídky a všechny dostupné screeningové programy.